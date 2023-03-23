Участники Югорского лыжного марафона смогут покататься на собачьих упряжках

Зоны развлечений оборудуют на открытом участке перед стартовой площадкой. Гости мероприятия смогут познакомиться с традиционными кулинарными изысками северных народов, полностью погрузившись в местную атмосферу в чумах. Желающим совместить отдых с физической активностью предлагается покататься на собачьих упряжках или на ватрушке, прицепившись к снегоходу. В зоне развлечений также установят банный чан на открытом воздухе, в котором можно будет искупаться. Юноши и мужчины 13 - 59 лет получат возможность сдать ГТО. Речь идет о нормативе «Бег на лыжах на 5 километров». После успешного прохождения трассы они смогут сфотографироваться в специальной фотозоне.