Участники Югорского лыжного марафона смогут покататься на собачьих упряжках

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Среди предложенных мероприятий – катание на собачьих упряжках, общение с хаски, а также дегустация югорской кухни в традиционных чумах. Информационную поддержку мероприятию обеспечит медиахолдинг 1MI, сообщает издание muksun.fm.
В гонках примут участие известные российские лыжники – олимпийские чемпионы Юлия Ступак, Сергей Устюгов и Александр Легков. После забега зрители смогут обратиться к ним за автографами. На соревнования также зарегистрировались биатлонисты – призеры Олимпиады Эдуард Латыпов, Карим Халили и член российской сборной Анастасия Кулешова. В число участников соревнований вошли призер этапов кубка мира Даниил Серохвостов и Анастасия Гореева – чемпионка мира среди юниоров.
Зоны развлечений оборудуют на открытом участке перед стартовой площадкой. Гости мероприятия смогут познакомиться с традиционными кулинарными изысками северных народов, полностью погрузившись в местную атмосферу в чумах. Желающим совместить отдых с физической активностью предлагается покататься на собачьих упряжках или на ватрушке, прицепившись к снегоходу. В зоне развлечений также установят банный чан на открытом воздухе, в котором можно будет искупаться. Юноши и мужчины 13 - 59 лет получат возможность сдать ГТО. Речь идет о нормативе «Бег на лыжах на 5 километров». После успешного прохождения трассы они смогут сфотографироваться в специальной фотозоне.
Следует отметить, что на стартовой площадке будет работать фотозона Visit Ugra. В ее оформлении будут фигурировать живописные виды региона. Из фотозоны можно будет отправлять открытки с символикой соревнований в любой уголок страны.
На данный момент на участие в марафоне зарегистрировались спортсмены из 40 российских субъектов, а также из Казахстана и Словении.
В этом году марафон будет проходить 7 и 8 апреля, регистрация заявок открыта до 6 апреля. Участники и зрители соберутся в пойме реки Горной, которая протекает в Ханты-Мансийске. Дистанцию в 50 километров классическим стилем лыжники будут проходить в первый день соревнований, а полумарафон и дистанции в 5, 25 и 50 километров свободным стилем – во второй.
Напомним, что организаторами Югорского лыжного марафона являются власти ХМАО и Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры. Партнер мероприятия - банк «Открытие».