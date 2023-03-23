Учалинский колледж горной промышленности проходит масштабную модернизацию

В настоящее время в колледже идут работы по ремонту учебных корпусов: установлены новые окна, в корпусе №4 завершается обновление фасада и входных групп, в корпусе № 2 приступают к капитальному ремонту третьего этажа, а в корпусе №3 — первого этажа, который уже много лет пустовал и никак не использовался. Появление новых учебных помещений должно освободить один из корпусов от занятий, что позволит переоборудовать его под современное общежитие для иногородних студентов.