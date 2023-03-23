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Учалинский колледж горной промышленности проходит масштабную модернизацию

23 марта 2023, 07:02
Фото: УГОК
В рамках федерального проекта «Профессионалитет», индустриальным партнером которого выступает АО «Учалинский ГОК», в Учалинском колледже горной промышленности началась работа по усовершенствованию образовательной программы и материально-технического оснащения.

Финансирование масштабных преобразований осуществляется за счет федерального и регионального бюджетов, а также за счет средств АО «Учалинский ГОК».

— Федеральный проект Министерства просвещения РФ интересен комбинату тем, что он нацелен на изменение образовательного процесса конкретного образовательного учреждения — в нашем случае, Учалинского колледжа горной промышленности — под конкретного работодателя, то есть под Учалинский ГОК. Проект позволит расширить навыки и компетенции студентов, повысить качество их практической подготовки к работе на нашем производстве, — рассказала начальник управления по персоналу АО «Учалинский ГОК» Людмила Андросенко.

В ходе реализации проекта в колледже откроют как минимум шесть новых мастерских и лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием. Будет приобретена специализированная горная техника, а также ее симуляторы. У студентов появится возможность научиться работать и обслуживать машины с гидравлическими системами, заниматься проектированием и реализацией горных работ в компьютерной программе и многое другое.

— Перед нами стоит амбициозная задача — открыть колледж будущего уже к 1 сентября 2023 года. Благодаря модернизации мы планируем привлекать лучших ребят не только из нашего, но и из соседних регионов, снизив таким образом отток молодежи, чтобы наши предприятия работали стабильно, а город развивался, — поделился планами директор Учалинского колледжа горной промышленности Дмитрий Абдрахманов.

В настоящее время в колледже идут работы по ремонту учебных корпусов: установлены новые окна, в корпусе №4 завершается обновление фасада и входных групп, в корпусе № 2 приступают к капитальному ремонту третьего этажа, а в корпусе №3 — первого этажа, который уже много лет пустовал и никак не использовался. Появление новых учебных помещений должно освободить один из корпусов от занятий, что позволит переоборудовать его под современное общежитие для иногородних студентов.

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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