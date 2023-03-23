Смерть в луже, ДТП с детьми, причины отъезда из Башкирии и повестки от ЖЭУ в Уфе

День начался с плохих новостей о гибели несовершеннолетнего парня в ДТП, в ночь на 23 марта парень без спросу взял ключи от отцовской машины и отправился в свою последнюю поездку, в ней он погиб, а еще пятеро его несовершеннолетних были госпитализированы. Прав у парня не было, а как сообщают источники СМИ, в тот день парни пили крепкий алкоголь, в том числе и водитель. В любом случае по факту происшествия возбуждено уголовное дело.