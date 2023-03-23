Смерть в луже, ДТП с детьми, причины отъезда из Башкирии и повестки от ЖЭУ в Уфе

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
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Updated Сегодня, 17:19
День начался с плохих новостей о гибели несовершеннолетнего парня в ДТП, в ночь на 23 марта парень без спросу взял ключи от отцовской машины и отправился в свою последнюю поездку, в ней он погиб, а еще пятеро его несовершеннолетних были госпитализированы. Прав у парня не было, а как сообщают источники СМИ, в тот день парни пили крепкий алкоголь, в том числе и водитель. В любом случае по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Очередные преинтереснейшие новости от статистиков. Башстат публикует данные о миграционных передвижениях граждан Башкирии за 2022 год, а все известно как много разного говорят о миграционных потоках. Теперь стало известно и о причинах передвижений. Всего статистики выделяют шесть основных причин миграции. А еще Башстат посчитал, из каких районов Башкирии чаще всего уезжают жители.
Сегодня вышел репортаж Mkset о доме в Уфе, жителям которого пришлось установить решетку при входе в подъезд. И дом этот совсем не на окраине, а в самом центре, в окружении нарядных новеньких многоэтажек. 66-летнюю двухэтажку хотели снести, но передумали, собственно ухаживать за ней судя по всему тоже передумали.
Вечер закончился ужасной новостью из Мечетлинского района. Там маленькая девочка в возрасте 3,5 года погибла упав в лужу. Малышка захлебнулась и прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать ее смерть. на месте работают следователи и прокуратура, проводится доследственная проверка.
Жители Уфы рассказали о том, что ждали проверку счетчиков, а вместо нее дождались повесток. Правда не от сотрудников военкомата, а от работников ЖЭУ. Что к чему и законна ли такая доставка повесток Mkset разъяснил адвокат.