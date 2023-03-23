«Сказали, что сегодня проверка»: жители Уфы уличили коммунальщиков в разносе повесток

— Если ЖЭУ оказывает содействие военкомату и есть соответствующее письмо в администрацию, то его представители могут разносить повестки. Но только в том случае, если это государственная или муниципальная компания, а не частная. Если повестки разносят представители частной управляющей компании, то это незаконно, — пояснил эксперт.