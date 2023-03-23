«Сказали, что сегодня проверка»: жители Уфы уличили коммунальщиков в разносе повесток

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Жители дома по улице Владивостокской, 11/1 сообщают, что в их доме коммунальщики якобы разносят повестки из военкомата. Ситуацию они обсудили в домовом чате в одном из мессенджеров.
По словам жителей, повестки якобы разносились сотрудниками местного ЖЭУ. В то же время одна из жительниц дома сообщила, будто бы ее предупредили, что в этот же день в их доме будет проходить проверка скачков напряжения из-за большого количества жалоб жильцов.
По данным ГИС ЖКХ, данным домом на Владивостокской управляет ОАО «УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан». До приемной директора УЖХ Mkset дозвониться не удалось. В пресс-службе мэрии Уфы по ситуации комментарий не предоставили, перенаправив в военкомат. В пресс-службе военкомата Башкирии на запрос Mkset не ответили.
Адвокат по военным делам Максим Гребенюк пояснил, законна ли подобная практика.
— Если ЖЭУ оказывает содействие военкомату и есть соответствующее письмо в администрацию, то его представители могут разносить повестки. Но только в том случае, если это государственная или муниципальная компания, а не частная. Если повестки разносят представители частной управляющей компании, то это незаконно, — пояснил эксперт.