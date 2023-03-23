СК Башкирии ходатайствует о передаче им дела о смертельном ДТП с подростками

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Следственный комитет по Башкирии ходатайствует о передаче материалов проверки по факту ДТП в Белорецком районе республики, в котором ранее пять подростков получили травмы, а один скончался. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что ходатайство было адресовано прокурору Белорецкого района. В СК по РБ необходимость передачи материалов резонансного дела объясняют проведением дальнейшей проверки и принятием процессуального решения.
Напомним, что смертельное ДТП произошло поздней ночью 23 марта. По предварительным данным, 17-летний молодой человек без воительских прав взял автомобиль своего отца и отправился в поездку в компании других несовершеннолетних. Позднее парень столкнулся на дороге с "УАЗом" под управлением 28-летнего местного жителя. В результате столкновения 17-летний водитель скончался на месте, пятеро его пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Ранее глава ГИБДД Владимир Севастьянов сообщал, что погибший не имел водительских прав, а сам автомобиль взял у родителей без спроса. Кроме того, очевидцы заявили «Башинформу», что, предварительно, в ту ночь девушки пили пиво, а молодые люди напитки покрепче. Так, у погибшего была изъята кровь для проведения химико-токсикологическое исследование.