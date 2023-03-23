СК Башкирии ходатайствует о передаче им дела о смертельном ДТП с подростками

Напомним, что смертельное ДТП произошло поздней ночью 23 марта. По предварительным данным, 17-летний молодой человек без воительских прав взял автомобиль своего отца и отправился в поездку в компании других несовершеннолетних. Позднее парень столкнулся на дороге с "УАЗом" под управлением 28-летнего местного жителя. В результате столкновения 17-летний водитель скончался на месте, пятеро его пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.