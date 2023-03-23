РЭО дал старт второму сезону акции «Миллион — Родине!»

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Активисты-экологи в 2023 году во время акции по сбору вторичного сырья рассчитывают задействовать примерно 100 000 граждан. Об этом пишет 360tv.ru.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, всероссийская народная акция по сбору макулатуры «Миллион — Родине!» проходит уже второй раз. Впервые ее провели с 15 сентября по 5 декабря минувшего года. Тогда в ней приняли участие более 83 000 россиян из 70 субъектов страны. Они отправили на переработку 73 000 тонн макулатуры. Вырученные от сдачи в переработку макулатуры средства в размере 1 миллиона рублей выслали детскому дому и приюту для безнадзорных животных в Луганске.
Ключевая задача по сбору вторичных ресурсов соответствует принципам экономики замкнутого цикла. Помимо этого, организаторами будет уделено пристальное внимание экологическому просвещению населения. Подрастающее поколение узнает о переработке вторсырья и реформе в области обращения с ТКО. Молодежи расскажут об экопривычках. Взрослым напомнят о традиции сдавать макулатуру, резюмировал Денис Буцаев.
Участие в акции по сдаче макулатуры проходит в двух форматах. Активисты имеют возможность самостоятельно организовать акцию по сбору макулатуры в собственном учреждении/организации, либо доставить накопленные вторичные ресурсы в верифицированный пункт приема.
Первый способ удобен для вузов, структур среднего профессионального образования, школ, детсадов, отделений домов молодежи, заведений допобразования и фирм. Заявки на вывоз от учреждений принимаются при накоплении от 500 кг вторсырья.
Желающие могут участвовать в акции индивидуально. Макулатуру надо привезти в заведения, которые принимают вторсырье у населения. На сайте акции есть данные о местонахождении пунктов приема. Логистическим партнером акции по вывозу вторсырья является сервис «Убиратор».
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко сообщил, что в рамках акции, кроме непосредственной сдачи макулатуры, организаторы займутся экопросвещением ее участников. Оператор вместе с экологами-добровольцами проведут экологические уроки и просветительские мероприятия. Еще ими будут организованы экскурсии на перерабатывающие предприятия в различных субъектах РФ.