РЭО дал старт второму сезону акции «Миллион — Родине!»

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, всероссийская народная акция по сбору макулатуры «Миллион — Родине!» проходит уже второй раз. Впервые ее провели с 15 сентября по 5 декабря минувшего года. Тогда в ней приняли участие более 83 000 россиян из 70 субъектов страны. Они отправили на переработку 73 000 тонн макулатуры. Вырученные от сдачи в переработку макулатуры средства в размере 1 миллиона рублей выслали детскому дому и приюту для безнадзорных животных в Луганске.