Почти 16 тысяч семей в Башкирии воспользовались «Семейной ипотекой»

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова напомнила, что реализация госпрограмм, цель которых – улучшение демографии и повышение уровня жизни, является одним из ключевых направлений госполитики. Меры социальной и семейной поддержки, в том числе программа «Семейная ипотека», позволяющая приобретать жилье по льготной ставке, вошли в национальный проект «Демография» с горизонтом действия до 2024 года.
По словам Голиковой, по данной программе виден значительный благотворный эффект. Для многих российских семей жилищный вопрос является ключевым при принятии решения о появлении ребенка. “Во многом ее действие способствовало рождению более 500 тысяч детей”, – заявила Татьяна Голикова.
На данный момент доля “Семейной ипотеки” в общей выдаче по льготным программам превышает 48%, а по суммам кредитов – 47% (в прошлом году – 35% и 36% соответственно). Примечательно, что банки предлагают по программе более низкие ставки, официально установленный предельный уровень — до 6%. Средневзвешенная ставка по программе топ-15 ипотечных банков составила 5,59%.
Как отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, программы с госучастием – один из ключевых механизмов для стабильной работы отрасли сегодня. Они поддерживают спрос на жильё и позволяют застройщикам запускать новые проекты. Объёмы строительства жилья растут. Только за январь - февраль текущего года в России началось возведение более 6,5 млн квадратных метров жилья. Это на 9% больше, чем в прошлом. “Семейная ипотека” стала важным инструментом демографической политики. Продление её по поручению главы государства до 2024 года позволяет семьям, уже взявшим жилищные кредиты, рефинансировать их на более выгодных условиях.
Напомним, “Семейную ипотеку” сейчас могут взять и граждане, воспитывающие двух детей до 18 лет. Ранее в программе могли участвовать только семьи с детьми, родившимися после 2018 года. Изменение данного критерия дополнительно принесёт около 30 000 кредитов в год. По оценкам аналитиков ДОМ.РФ, в текущем году этой программой воспользуются примерно 165 000 семей.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что льготные программы имеют огромную социальную важность. Именно поэтому нужны механизмы, направленные на мониторинг исполнения заемщиками своих обязательств по кредитным договорам и анализ рисков возникновения у них трудностей по погашению кредитов.
С помощью таких механизмов можно избежать неэффективного расхода средств федерального бюджета и получать реальные данные по улучшению жилищных условий россиян.