Почти 16 тысяч семей в Башкирии воспользовались «Семейной ипотекой»

Как отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, программы с госучастием – один из ключевых механизмов для стабильной работы отрасли сегодня. Они поддерживают спрос на жильё и позволяют застройщикам запускать новые проекты. Объёмы строительства жилья растут. Только за январь - февраль текущего года в России началось возведение более 6,5 млн квадратных метров жилья. Это на 9% больше, чем в прошлом. “Семейная ипотека” стала важным инструментом демографической политики. Продление её по поручению главы государства до 2024 года позволяет семьям, уже взявшим жилищные кредиты, рефинансировать их на более выгодных условиях.