Паводок-2023 в Уфе: список улиц в зоне риска, которые может затопить

Весна в разгаре и совсем скоро в Башкирии в полную силу начнется весеннее половодье. Как сообщали ранее синоптики Башгидрометцентра уже в ближайшую субботу, 25 марта смогут озвучить точный прогноз по паводку в республике. По предварительным данным «большая вода» придет в Башкирию в период с 7 по 17 апреля.