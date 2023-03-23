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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 11:43

Паводок-2023 в Уфе: список улиц в зоне риска, которые может затопить

23 марта 2023, 10:51
Фото: mkset.ru
Разливаться вода будет не только из рек, окружающих город, но и из озер.

Весна в разгаре и совсем скоро в Башкирии в полную силу начнется весеннее половодье. Как сообщали ранее синоптики Башгидрометцентра уже в ближайшую субботу, 25 марта смогут озвучить точный прогноз по паводку в республике. По предварительным данным «большая вода» придет в Башкирию в период с 7 по 17 апреля.

Разумеется неизбежно придет паводок и в Уфу, ведь город на горе окружен реками, которые будут разливаться. Насколько сильно пока спрогнозировать нельзя, но специалистам известны места, подверженные подтоплениям.

Так, МЧС по Башкирии разработало модели подтопления на территории столицы республики в период половодья. На них изображены участки, которые могут оказаться под водой:

  • Улита Серова (река Белая)
  • СНТ Козарез, Альбатрос (река Белая)
  • СНТ «Озон» (река Дема)
  • Козарез (река Белая)
  • Кооперативная поляна (река Белая)
  • СНТ «Зауфимье» (река Юрмаш)
  • поселок Искино (озеро Большой улукуль)
  • поселок Максимовка улица Фурманова и Чехова (озеро Максимовское)
  • СНТ в мкрн. Инорс (река Уфа)
  • СНТ в мкрн. Максимовка (река Уфа
  • СНТ в мкрн. Шакша (река Уфа)
  • СНТ в Демском лесничестве (река Дема)
  • Пугачевская слобода (река Уфа)
  • 3-я пристань (река Белая)
  • деревня Дудкино (река Уфа)
  • Кузнецовский затон (река Белая)
  • Нижегородка (река Белая)
  • Затон (река Белая)

Напомним, на минувших выходных премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщал о том, что республика полностью готова к грядущему паводку и сообщил, что на связанные со стихией мероприятия в 2023 году выделили 6 миллионов рублей.

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Фото: МЧС по Башкирии
Сложная обстановка или ниже нормы? Специалисты дали прогноз по паводку в Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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