Паводок-2023 в Уфе: список улиц в зоне риска, которые может затопить

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Весна в разгаре и совсем скоро в Башкирии в полную силу начнется весеннее половодье. Как сообщали ранее синоптики Башгидрометцентра уже в ближайшую субботу, 25 марта смогут озвучить точный прогноз по паводку в республике. По предварительным данным «большая вода» придет в Башкирию в период с 7 по 17 апреля.
Разумеется неизбежно придет паводок и в Уфу, ведь город на горе окружен реками, которые будут разливаться. Насколько сильно пока спрогнозировать нельзя, но специалистам известны места, подверженные подтоплениям.
Так, МЧС по Башкирии разработало модели подтопления на территории столицы республики в период половодья. На них изображены участки, которые могут оказаться под водой:
Напомним, на минувших выходных премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщал о том, что республика полностью готова к грядущему паводку и сообщил, что на связанные со стихией мероприятия в 2023 году выделили 6 миллионов рублей.