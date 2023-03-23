«Отфутболивают людей»: уфимка обвинила ЦУР Башкирии в отписках вместо решения проблем

Однако в противовес ее суждениям в диалог вступает сотрудник ЦУР Альфия Гайнуллина. Специалист предлагает женщине вернуться в ветку комментариев, в которой она изначально и выражала недовольство. Все же в ЦУР диалог исчерпанным не сочли и предложили продолжить диалог по ссылке, которую приложили, а также задать свой вопрос в комментариях. По словам сотрудницы ЦУРа, из комментариев вопросы в работу уже возьмут работники профильных ведомств. В конце концов пока Евгении так и не удалось получить ответ на конкретный вопрос по существу.