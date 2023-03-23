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«Отфутболивают людей»: уфимка обвинила ЦУР Башкирии в отписках вместо решения проблем

23 марта 2023, 11:59
Фото: 1MI
Жительница Уфы рассказала о странностях в общении с ЦУР и ведомствами на странице главы Башкирии.

Евгения П. на странице у главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях задала системный вопрос к Центру управления республикой (ЦУР).

Причем созрел этот вопрос, судя по всему, уже после того, как женщина на этой же странице главы задавала конкретный вопрос по теме ЖКХ. Уфимка рассказала о замеченных ею нарушениях в онлайн-системе учета энергоресурсов «Элдис», но вместо комментария по существу проблемы ее проинформировали о том, как принимается температурный график.

— Я задаю вопрос о том, что БашРТС не соблюдает температурный график подачи теплоносителя в подающем трубопроводе. Отсюда и недотопы в морозы, и перетопы в обычные дни. Ну решайте это, нам ведь все их нарушения видны в «Элдис». Только Минжкх не видит, — сетует женщина — Отвечает Минжкх: отписка очередная. Одна следует за другой. Вот зачем, если очевидна вина БашРТС, мне рассказывать, как принимается температурный график? Для чего мне эта информация?

На основании того, как строилось общение женщины с ведомствами и собственно сотрудниками ЦУРа, Евгения высказала весьма нетривиальное предложение по работе с гражданами в соцсетях.

— Может быть, изменить подход ведомств в комментариях? Мало того отписки, так ещё и закрывают возможность ответить. Если ЦУР и различные министерства тут работают именно для «отфутболивания» людей, то менять не надо, а если действительно хотят помочь, то, может быть, закрывать комментарии тогда, когда у человека не будет больше вопросов? Горы отписок раньше измеряли в тоннах, а теперь в гигабайтах, и ничего не изменилось! , — возмущается методами взаимодействия в соцсетях женщина и делает интересный, но пугающий вывод, — ужасно страшно за будущее. От этой профнепригодности отвечаторов люди устали, многие уезжают из республики в Татарстан. Это цель?

Ирина О., прочитав большой и подробный комментатор Евгении, высказала в ответ свое предположение о том, по какой причине женщине в ответ на ее конкретный вопрос «налили воды» в виде общей информации.

— Ведомства, что проводят вам «ликбез» и закрывают потом комментарии, видимо, понимают, что вы осведомленный собственник МКД, раз задаете грамотные и профессиональные вопросы — а это ведомствам невыгодно, ибо можете загнать их в тупик! Проще закрыть комментарии, тем самым заткнуть рот! , — предполагает женщина.

Однако в противовес ее суждениям в диалог вступает сотрудник ЦУР Альфия Гайнуллина. Специалист предлагает женщине вернуться в ветку комментариев, в которой она изначально и выражала недовольство. Все же в ЦУР диалог исчерпанным не сочли и предложили продолжить диалог по ссылке, которую приложили, а также задать свой вопрос в комментариях. По словам сотрудницы ЦУРа, из комментариев вопросы в работу уже возьмут работники профильных ведомств. В конце концов пока Евгении так и не удалось получить ответ на конкретный вопрос по существу.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество
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