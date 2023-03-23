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Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

Очередной глава района Башкирии подал в отставку

23 марта 2023, 03:41
Фото: скрин с трансляции

Глава Краснокамского района Рустам Мусин подал в отставку

Уже назначен новый временно исполняющий обязанности главы района.

Рустам Мусин досрочно сложил свои полномочия главы Краснокамского района по собственному желанию. Об этом сообщается в официальном сообществе муниципалитета. 

Известно, что советом Краснокамского района временно исполняющим обязанности главы района был избран Алексей Горбачев. 

Главной Краснокамского района Рустам Мусин стал в июне 2019 года. 

Напомним, что 20 марта о своей отставке сообщил и мэр Агидели Фанис Гильванов, на посту его сменил 33-летний Денис Ирназаров. 

Между тем, мэру Салавата Игорю Миронову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. 

Известно, кто пришел на смену мэру Агидели, который советовал жителям «заткнуться»
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#Элина Сайфранова
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