Очередной глава района Башкирии подал в отставку

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:43
Рустам Мусин досрочно сложил свои полномочия главы Краснокамского района по собственному желанию. Об этом сообщается в официальном сообществе муниципалитета.
Известно, что советом Краснокамского района временно исполняющим обязанности главы района был избран Алексей Горбачев.
Главной Краснокамского района Рустам Мусин стал в июне 2019 года.
Напомним, что 20 марта о своей отставке сообщил и мэр Агидели Фанис Гильванов, на посту его сменил 33-летний Денис Ирназаров.
Между тем, мэру Салавата Игорю Миронову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.