Названы 42 самых опасных места, где больше шансов поймать клеща в Башкирии

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Роспотребнадзор назвал районы Башкирии, которые в ходят число опасных по клещевому энцефалиту на основании данных о заболеваемости в 2022 году. Так, из 68 муниципалитетов Башкирии признаны опасными 42 района:
Абзелиловский, Альшеевский, Аскинский, Бакалинский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Ермикеевский, Зилаирский, Иглинский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, Янаульский.
В ведомстве просят при планировании поездок руководствоваться данным перечнем эндемичных районов Башкирии по вирусному энцефалиту в 2022 году, а также заблаговременно пройти курс профилактических прививок.