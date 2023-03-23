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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Названы 42 самых опасных места, где больше шансов поймать клеща в Башкирии

23 марта 2023, 09:43
Фото: 1MI
В перечень вошли 42 района республики.

Роспотребнадзор назвал районы Башкирии, которые в ходят число опасных по клещевому энцефалиту на основании данных о заболеваемости в 2022 году. Так, из 68 муниципалитетов Башкирии признаны опасными 42 района:

Абзелиловский, Альшеевский, Аскинский, Бакалинский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Ермикеевский, Зилаирский, Иглинский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, Янаульский.

В ведомстве просят при планировании поездок руководствоваться данным перечнем эндемичных районов Башкирии по вирусному энцефалиту в 2022 году, а также заблаговременно пройти курс профилактических прививок.

#Элина Сайфранова
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