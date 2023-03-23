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Модульбанк сообщил о запуске нового сервиса по открытию пунктов выдачи заказов

23 марта 2023, 06:47
Фото: freepik.com
Как сообщают эксперты, среди покупателей из всех регионов страны становится популярным самовывоз из пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В свою очередь, это приводит к увеличению количества этих пунктов и развитию франшиз ПВЗ маркетплейсов.

Крупные сети открывают все больше новых ПВЗ. При этом региональные предприниматели, имеющие опыт в данной сфере, видят тут большие возможности для развития бизнеса. По статистике, такими пунктами пользуются две трети покупателей. Об этом информирует newsnn.ru.

Ранее Модульбанк запустил сервис для бизнесменов, которые желают открыть ПВЗ. Благодаря ему есть возможность управлять ПВЗ при минимальном участии. Специалисты налаживают управление всеми процессами, занимаются рутинными бизнес-задачами. Кроме того, они проводят аудит пункта, помогают в оформлении помещений, подбирают и обучают персонал, контролируют и закупают расходники. Также с их помощью происходит управленческий и бухгалтерский учет, отчетность и оказывается юридическая поддержка.

Как отметил председатель правления Модульбанка Павел Семенов, этот сервис позволит бизнесменам сократить риски и увеличить рентабельность своего пункта. Ко всему прочему клиент сам выбирает набор услуг. Отмечается, что банк уже начал работать с такими маркетплейсами и курьерскими службами, как Wildberries, OZON, “Яндекс.Маркет”, DPD, Boxberry, “СберЛогистика” и PickPoint.

По словам аналитиков, растущий рынок электронной коммерции вместе с неравномерностью развития ПВЗ в различных регионах РФ способствует росту данного сегмента. Однако пока своего пика он не достиг. Ключевой фактор успеха в данной области – шаговая доступность ПВЗ, удобное месторасположение и хорошая транспортная доступность. Это важно, когда увеличивается число заказов онлайн-покупок и покупатели ждут быструю доставку своих товаров.

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