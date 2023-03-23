Модульбанк сообщил о запуске нового сервиса по открытию пунктов выдачи заказов

Ранее Модульбанк запустил сервис для бизнесменов, которые желают открыть ПВЗ. Благодаря ему есть возможность управлять ПВЗ при минимальном участии. Специалисты налаживают управление всеми процессами, занимаются рутинными бизнес-задачами. Кроме того, они проводят аудит пункта, помогают в оформлении помещений, подбирают и обучают персонал, контролируют и закупают расходники. Также с их помощью происходит управленческий и бухгалтерский учет, отчетность и оказывается юридическая поддержка.