«Куда смотрели их родители?»: как дети из «трезвого села» в Башкирии разбились в ДТП

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:50
Ночью в селе Тирлянский произошло страшное ДТП с участием шести подростков, один из которых погиб, остальные были госпитализированы в различном состоянии тяжести в Белорецкую ЦРКБ.
Трагедия вызвала резонанс в обществе, жители Башкирии начали активно комментировать произошедшее в соцсетях, в больше случаев забывая, что за трагедией стоят реальные люди и семьи. Подобные сообщения мы решили не публиковать по этическим соображениям.
Несмотря на это, многие жители республики задались резонным вопросом — как получилось, что подростки оказались в одной машине поздней ночью без надзора взрослых?
— В первую очередь, должны смотреть родители, где находятся дети в это время, — пишет Ирина П.
— Несовершеннолетние дети, один из них за рулем. Ночью на дороге. У меня один вопрос, где их родители?! — спрашивает Екатерина Б.
— Интересно, что малолетние ночью делали, жалко, конечно, совсем дети ещё, — Юлия К.
Между тем, Айрат Ф. отмечает, что подобных «ДТП с несовершеннолетними — больше и больше». Тимур Х. считает, что патрулям ДПС стоит ездить по деревням чаще.
— Зато борются за звание «Трезвое село». В первом часу ночи дети в пьяном состоянии раскатывают по посёлку. Родители, почему вы не контролируете своих детей??? — предполагает Наталья И.
Оказалось, что село Тирлянский действительно в мае 2022 года вышло в финал конкурса «Трезвое село-2021». Постановление об участие населенного пункта опубликовано на сайте сельского поселения.
В ответ на комментарий Натальи Никита Н. отмечает, что выводы все же делать «преждевременно». Тем не менее, официально пока неизвестно, находился ли водитель «машины смерти» в нетрезвом виде, а также были ли пьяными подростки из легковушки.
Как стало известно через несколько часов после трагедии, у находившегося за рулем автомобиля парня не было водительских прав, а ключи от машины отца он взял без ведома родителей, сообщает глава ГИБДД РБ. Известно лишь, что водитель попутного автомобиля «УАЗ» был трезв, а у погибшего парня взяли кровь для проведения химико-токсикологического исследования. Подробнее о характере и жизни погибшего и пострадавших подростков рассказал директор местной школы.
Некоторые жители Башкирии выразили сочувствие родителям в связи с трагедией и вспомнили себя в возрасте этих подростков.
— Все мы в этом возрасте были бестолковые, за ними глаз да глаз нужен. Жалко, очень жалко всех, — Надя О.
— В 2110-ть было шестеро детей? Как в консервной банке… Понятно, почему паренек умер. Пристегиваться нужно… Жаль, конечно… Но глупость — самая частая причина смертей и аварий, — Светлана Л.
— Соболезную родителям погибшего парня. С каждым может такое случиться, держитесь! Остальным ребятам полного выздоровления, — Гульсум Ю.
Напомним, что по факту произошедшего прокуратура Башкирии организовала проверку, также на контроль надзорное ведомство взяло и ход доследственной проверки. Между тем следственный комитет Башкирии ходатайствует о передаче дела из МВД им для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.