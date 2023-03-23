«Куда смотрели их родители?»: как дети из «трезвого села» в Башкирии разбились в ДТП

Как стало известно через несколько часов после трагедии, у находившегося за рулем автомобиля парня не было водительских прав, а ключи от машины отца он взял без ведома родителей, сообщает глава ГИБДД РБ. Известно лишь, что водитель попутного автомобиля «УАЗ» был трезв, а у погибшего парня взяли кровь для проведения химико-токсикологического исследования. Подробнее о характере и жизни погибшего и пострадавших подростков рассказал директор местной школы.