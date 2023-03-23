Из горящей 4-этажки в Уфе эвакуировали 15 человек, включая троих детей

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
В конце рабочего дня 23 марта, ближе к 6 часам вечера в Уфе в 4-этажном многоквартирном доме в Инорсе по улице Глинки, 7 начался пожар. Фото дыма, валящего из окон дома, тут же разлетелись по соцсетям. Как выяснили пожарные, прибывшие на место, горела двухкомнатная квартира на первом этаже — из нее и валил густой белый дым.
Было принято решение эвакуировать жителей дома, которые находились в потенциальной зоне воздействия опасных факторов. Эвакуированы были 15 человек, включая троих детей, после того как жильцов дома обезопасили, пожарные ликвидировали горение в комнате. К счастью в происшествии никто не пострадал, одной женщине понадобилась помощь, врач осмотрел ее на месте.