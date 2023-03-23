mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Из горящей 4-этажки в Уфе эвакуировали 15 человек, включая троих детей

23 марта 2023, 14:59
Фото: telegram-канал БашДТП
Несмотря на то, что пожар ликвидировали в одной комнате, понадобилась и помощь врачей.

В конце рабочего дня 23 марта, ближе к 6 часам вечера в Уфе в 4-этажном многоквартирном доме в Инорсе по улице Глинки, 7 начался пожар. Фото дыма, валящего из окон дома, тут же разлетелись по соцсетям. Как выяснили пожарные, прибывшие на место, горела двухкомнатная квартира на первом этаже — из нее и валил густой белый дым.

Было принято решение эвакуировать жителей дома, которые находились в потенциальной зоне воздействия опасных факторов. Эвакуированы были 15 человек, включая троих детей, после того как жильцов дома обезопасили, пожарные ликвидировали горение в комнате. К счастью в происшествии никто не пострадал, одной женщине понадобилась помощь, врач осмотрел ее на месте.

 

В Башкирии во время пожара в жилой пятиэтажке погиб мужчина
Узнать подробнее
Читайте также:
Что горело в Инорсе на выходных?
#Ирина Деревянчук#Дети#Новости Уфы#Происшествия
Подпишитесь
В Башкирии 3-летняя девочка утонула в луже у собственного дома, гуляя без взрослых
Сегодня, 15:24
«Сказали, что сегодня проверка»: жители Уфы уличили коммунальщиков в разносе повесток
Сегодня, 09:31
Бельмо на глазу у города: уфимка рассказала об адской жизни в доме, которому 66 лет
Сегодня, 07:04
Граффити с иноагентами Фейсом* и Моргенштерном* облили «кровью» в центре Уфы
Сегодня, 12:32
«Отфутболивают людей»: уфимка обвинила ЦУР Башкирии в отписках вместо решения проблем
Сегодня, 11:59
Пистолет и фильмы ужасов: как прошло слушание громкого дела о домашнем насилии в Уфе
Вчера, 14:14