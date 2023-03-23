График намазов в месяц Рамадан в Уфе в 2023 году

В этом году 21 апреля мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам в связи с чем этот день в Башкирии объявлен нерабочим. Примечательно, что 21 апреля выпадает на пятницу, таким образом, жители республики будут отдыхать три дня — с 21 по 23 апреля.