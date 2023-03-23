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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

График намазов в месяц Рамадан в Уфе в 2023 году

23 марта 2023, 09:02
Фото: 1MI
Точное время для молитв назвал глава Духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин

Глава ДУМ РБ Айнур Биргалин сообщил о времени проведения намазов во время священного месяца Рамадан в Уфе, который в этом году продлится с 23 марта по 21 апреля.

Во время Рамадана верующие мусульмане держат особый пост — Уразу. Данный пост подразумевает полный отказ от еды и воды в светлое время суток. Есть и пить во время Рамадана мусульмане могут лишь с наступлением темноты.

Фото: Айнур Биргалин/ Telegram

В этом году 21 апреля мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам в связи с чем этот день в Башкирии объявлен нерабочим. Примечательно, что 21 апреля выпадает на пятницу, таким образом, жители республики будут отдыхать три дня — с 21 по 23 апреля.

#Азамат Нухов
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