График намазов в месяц Рамадан в Уфе в 2023 году

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Глава ДУМ РБ Айнур Биргалин сообщил о времени проведения намазов во время священного месяца Рамадан в Уфе, который в этом году продлится с 23 марта по 21 апреля.
Во время Рамадана верующие мусульмане держат особый пост — Уразу. Данный пост подразумевает полный отказ от еды и воды в светлое время суток. Есть и пить во время Рамадана мусульмане могут лишь с наступлением темноты.
В этом году 21 апреля мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам в связи с чем этот день в Башкирии объявлен нерабочим. Примечательно, что 21 апреля выпадает на пятницу, таким образом, жители республики будут отдыхать три дня — с 21 по 23 апреля.