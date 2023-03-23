Глава Башкирии сделал важное заявление об СВО в первый день месяца Рамадан

Сегодня, 23 марта, начался священный для мусульман месяц Рамадан, который ознаменовывает собой и начало поста. Радий Хабиров в своих социальных сетях также напомнил, что этот период — время очищение и воздержание, в первую очередь «от дурных помыслов, слов и дел».