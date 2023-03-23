Глава Башкирии сделал важное заявление об СВО в первый день месяца Рамадан

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Сегодня, 23 марта, начался священный для мусульман месяц Рамадан, который ознаменовывает собой и начало поста. Радий Хабиров в своих социальных сетях также напомнил, что этот период — время очищение и воздержание, в первую очередь «от дурных помыслов, слов и дел».
— У наших православных братьев сейчас тоже идет пост — Великий, который продлится до Пасхи. На протяжении многих веков представители разных народов и конфессий живут бок о бок во взаимном уважении, чтут традиции друг друга, — пишет Радий Хабиров.
Глава также сделал заявление относительно участников специальной военной операции. По его словам, рядом с ними сейчас находятся священнослужители, «поддерживая боевой дух».