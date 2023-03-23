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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Депутаты Башкирии намерены запретить размещение приютов в жилых зонах

23 марта 2023, 07:12
Фото: 1MI
Проработать данный вопрос поручил председатель заксобрания Башкирии.

В Башкирии могут запретить размещение приютов для собак в жилых зонах. Как сообщает пресс-служба Госсобрания, данный вопрос проработать Константин Толкачев поручил Комитету по аграрным вопросам, экологии и природопользования.

Отмечается, что причиной тому послужила конфликтная ситуация в селе Иглино. Жители населенного пункта обратились к Константину Толкачеву, они возмутились большому количеству собак в частном подворье и потребовали принять меры нормативно-правового характера.

На данный момент, как отмечает председатель парламента Башкирии формально запрета на размещения животных в жилой застройке на данный момент - нет. Однако, по его мнению, данные объекты все же создают дискомфорт. 

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#Элина Сайфранова
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