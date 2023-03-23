Большегрузам с 1 по 30 апреля ограничат въезд в Уфу

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Въезд в Уфу с 1 по 30 апреля будет ограничен для фур и другого большегрузного транспорта. Как отметили в мэрии города, данное решение депутаты приняли для сохранения дорог в период весенней распутицы.
В случае необходимости проезда по Уфе большегрузам, которые превышают разрешенную массу, придется заплатить. Сумма будет зависеть от веса и от протяженности маршрута, а полученные средства будут направлены на ремонт городских дорог общего пользования.
Так, на въезде в город скоро будут установлены дополнительные дорожные знаки, а въезд в город фур без оформленного разрешения - запрещены. За нарушение запрета будет налагаться штраф до 500 тысяч рублей.