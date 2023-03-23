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Published Сегодня, 08:45

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Updated Сегодня, 08:47

Большегрузам с 1 по 30 апреля ограничат въезд в Уфу

23 марта 2023, 08:45
Фото: 1MI
Данное решение приняли депутаты Горсовета.

Въезд в Уфу с 1 по 30 апреля будет ограничен для фур и другого большегрузного транспорта. Как отметили в мэрии города, данное решение депутаты приняли для сохранения дорог в период весенней распутицы. 

В случае необходимости проезда по Уфе большегрузам, которые превышают разрешенную массу, придется заплатить. Сумма будет зависеть от веса и от протяженности маршрута, а полученные средства будут направлены на ремонт городских дорог общего пользования. 

Так, на въезде в город скоро будут установлены дополнительные дорожные знаки, а въезд в город фур без оформленного разрешения - запрещены. За нарушение запрета будет налагаться штраф до 500 тысяч рублей. 

#Элина Сайфранова
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