Бельмо на глазу у города: уфимка рассказала об адской жизни в доме, которому 66 лет

Так, в доме по адресу Железняцкая 37/2, который находится в центре Уфы в районе "Фирмы Мир", уже несколько раз проводились аварийные отключения света, из-за которых в квартире матери женщины, с ее слов, сгорели стиральная машина и ноутбук. Притом стиральную машину удалось починить лишь спустя месяц после поломки. В последний раз электричество в доме отключали в понедельник, 13 марта. Тогда жители дома вызвали аварийную службу, однако сотрудники, со слов Гузель, приехали на место и в грубой форме заявили, что в доме нужно менять проводку - так как, по их словам, "в доме все прогнило".