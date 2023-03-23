Бельмо на глазу у города: уфимка рассказала об адской жизни в доме, которому 66 лет

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В редакцию Mkset обратилась уфимка Гузель П. В своем обращении девушка рассказала об ужасающих условиях в доме по улице Железняцкой в Советском районе Уфы, а также о тотальном безразличии управляющей компании и администрации города.
Так, в доме по адресу Железняцкая 37/2, который находится в центре Уфы в районе "Фирмы Мир", уже несколько раз проводились аварийные отключения света, из-за которых в квартире матери женщины, с ее слов, сгорели стиральная машина и ноутбук. Притом стиральную машину удалось починить лишь спустя месяц после поломки. В последний раз электричество в доме отключали в понедельник, 13 марта. Тогда жители дома вызвали аварийную службу, однако сотрудники, со слов Гузель, приехали на место и в грубой форме заявили, что в доме нужно менять проводку - так как, по их словам, "в доме все прогнило".
Двухэтажный жилой дом был построен здесь ещё в 1957 году. Обслуживанием дома занимается ООО ЖЭУ № 55. Рейтинг компании на 2ГИС составляет 1,5 звезды. Пользователи, не стесняясь в выражениях, рассказывают о неожиданных отключениях воды, невозможности дозвониться до ЖЭУ и плохую уборку территорий.
Жильцы дома обращались в ЖЭУ, вызывали экспертов, однако на просьбы, с их слов, никто не отреагировал. При этом Гузель отмечает, что замена проводки в доме возможна, однако для этого жильцам придется «пройти семь кругов ада». Ситуацию осложняет ещё и тот факт, что большая часть жильцов дома - пенсионеры: едва ли кто-то из них сможет ходить и добиваться замены проводки.
Меж тем дом приходит во все более удручающее состояние. Стены с облупившейся краской покрываются глубокими трещинами, а отколовшиеся куски фасада обнажают кирпичную кладку. Корреспондент Mkset побывал в домах по улице Железняцкой, чтобы своими глазами увидеть, как живут люди в самом центре Уфы.
Дома 37/1 и 37/2, о которых пойдет речь, практически не отличаются друг от друга. Низкие двухэтажные домики с выцветшим фасадом, каждый на восемь квартир — по четыре на этаже. По рассказам жильцов, дома с каждым годом все сильнее проседают. Во дворе большие подтаявшие от яркого мартовского солнца сугробы грязно-белого цвета. К одному из домов ведет расчищенная асфальтная дорожка, как станет известно позднее, появилась она здесь из-за случившейся несколькими годами ранее коммунальной аварии. У входа в один из домов — глубокая яма, из которой, по словам жителей дома, зимой валит пар.
Как рассказывают жильцы дома, в ЖЭУ на них давно махнули рукой. В управляющей компании практически никак не реагируют на обращения.
— Звоним в ЖЭУ, а у них всегда один ответ: «да-да», а после этого тишина. Зато когда в администрацию (администрацию г. Уфы — прим. ред.) напишем, через 15 минут приезжают. С их стороны одни отговорки, — рассказывают жители дома.
На дверях домов нет ни замка, ни домофона. По словам жильцов, этим часто пользуются бомжи. Так, несколько лет назад мужчина без определённого места жительства в поисках теплого ночлега облюбовал котельную под лестницей. Довольно быстро о «новом соседе» узнали жильцы дома. Мужчину удалось выпроводить, однако тот в отместку, со слов проживающих, испортил общедомовое имущество.
Как оказалось, бомжи далеко не единственные, кого привлекло отсутствие замков. По словам жильцов, дом в течение нескольких лет страдал от набегов наркоманов. Кладмены якобы часто оставляли свертки с запрещенными веществами в отверстиях стен и дырках в каменной кладке. Помимо этого среди нежелательных гостей в этих домах бездомные собаки. По рассказам жильцов, несколько лет назад здесь бегала целая свора, хоть животные и были чипированы, местные все же испытывали дискомфорт, когда собаки бесконтрольно бегали по близлежащим улицам.
Со слов жильцов, оплата за коммунальные услуги в доме составляет порядка восьми тысяч рублей, в то время как обслуживание дома и прилежащих территорий сводится здесь практически к нулю. Деньги за обслуживание, по мнению жителей, уходят в никуда. Причем если жители дома говорят о необходимости капремонта, им всегда отвечают, что якобы их денег для этого недостаточно. Жильцы регулярно вносят деньги за обслуживание, однако, по их словам, даже уборка территории здесь проводится едва ли не один раз в сезон.
— Нас никто не обслуживает. Двор мы всю зиму чистили сами. Я вот однажды поймала трактор на Комсомольской, говорю водителю: «миленький, почистите, пожалуйста». А в ЖЭУ нам на все обращения говорят: «вы нам как бельмо на глазу», а мы постоянно мучаемся с засорами — трубы-то старые. Лампочку нам ещё поменять могут, но остальное… здесь не красили, не белили, нам вообще ничего не делали. Я по уборке снега им звонила четыре раза, а мне тракторист говорит: «мне никто не сказал, я и не думал, что вы наши», а я говорю, что куда только не звонила. Да и то трактор приехал со сломанным ковшом, кое-как почистил, — рассказывает жительница дома Зинаида Алексеевна.
Причем, по словам жителей дома, их дома обещали снести ещё несколько лет назад.
— Когда ЖК «Фестиваль» строили, нам сказали, что нас снесут. Приходил представитель их организации и сказала, что по проекту должны быть снесены два дома. В итоге они от наших домов забрали участок земли якобы временно и в итоге все так и осталось, — рассказывают проживающие в соседних домах. Нам говорили, что мы скоро отправимся под снос, и мы в общем-то уже на чемоданах сидели, — говорят в доме.
Как признаются жители дома, если раньше люди своими силами убирали придомовые территории, то сейчас это с каждым годом становится все труднее: многие из мужчин, ранее занимавшихся здесь уборкой снега, не могут продолжать уборку по состоянию здоровья. Однако, как отмечают в доме, заинтересованность в уборке во многом продиктована тем, что иначе жители просто не смогут проехать к дому. Ситуация, с их слов, не меняется и в летнее время: жители дома самостоятельно подметают и всячески стараются облагородить землю собственными силами. Единственное, что, по словам местных жителей, регулярно делают сотрудники ЖЭУ - это сбивают с домов сосульки.
— Самое главное, что мы их (управляющую компанию — прим. ред.) не торопим, не требуем сразу евроремонт. Можно ведь понемногу все делать, дверь там поставить, стены покрасить, но они все равно не хотят. Место у нас хорошее и люди дружные, но вот проблем немерено: и канализация, и электричество, и плесень, — жалуются люди.
Ничуть не лучше обстоят дела с подъездами. Со стен осыпается штукатурка и облупившиеся куски краски болотно-зелёного цвета, тут же многочисленные дыры и шероховатости. Деревянные лестницы противно скрипят под шагами жильцов. Белёные потолки в подъезде также усыпаны многочисленными трещинами. Как говорят в доме, ремонта здесь не было уже больше 20 лет. Какое-то время назад в доме, как говорят жители, даже поселились крысы.
Жители дома в один голос заявляют о том, что жить в таких условиях с каждым годом становится все труднее. Они согласны на любой вариант, будь то расселение дома или проведение полноценного капитального ремонта. Однако ни о том, ни о другом речи не идёт. Управляющая компания, с их слов, игнорирует обращения, посылая бесконечные отписки, единственным способом для поддержания приемлемого состояния домов для жильцов остаются обращения напрямую в администрацию города.
Mkset направил запросы в управляющую компанию дома, а также в МинЖКХ Башкирии и администрацию Советского района Уфы с просьбой рассказать о планах по расселению или капремонту данного дома.