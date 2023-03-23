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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Арбат в Уфе построит компания, которая поставляла кур в СИЗО и опоздала с Кашкаданом

23 марта 2023, 13:05
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
Определен подрядчик, который осуществит второй этап благоустройства улицы Октябрьской революции.

В Уфе продолжаются работы по преображению улицы Октябрьской революции, исторической улицы, которая к 450-летию столицы должна превратиться в полупешеходную улицу и место притяжения. Известно, что первую часть работ, а именно строительство дорог, тротуаров и коммуникаций к ним, осуществлять будет компания «Дортрансстрой», хорошо известная жителям Уфы по ремонту улицы Комсомольской, а Башкирии по трассе Бирск-Тастуба-Сатка, в трещины в которой помещался взрослый человек.

Тендер на второй этап реконструкции исторической улицы получила компания из Тюмени, которая успела показать уфимцам свою работу. Так парк «Кашкадан», который уже можно оценить и парк Нефтехимиков, который еще в процессе благоустраивала именно эта компания. Второй этап работ обойдется в без малого 605 миллионов рублей.

Помимо столь ярких и известных всем уфимцам работ, строительная компания «Реалист» осуществляет строительство и ремонт дорог в Тюмени и в Перми, также в 2018 году компания выиграла два тендера на продовольственные поставки в СИЗО-1 Москвы. По данным системы Seldom Basis в 2018 году компания получала контракты на поставку в следственный изолятор пшена и мяса кур.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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