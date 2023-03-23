Арбат в Уфе построит компания, которая поставляла кур в СИЗО и опоздала с Кашкаданом

В Уфе продолжаются работы по преображению улицы Октябрьской революции, исторической улицы, которая к 450-летию столицы должна превратиться в полупешеходную улицу и место притяжения. Известно, что первую часть работ, а именно строительство дорог, тротуаров и коммуникаций к ним, осуществлять будет компания «Дортрансстрой», хорошо известная жителям Уфы по ремонту улицы Комсомольской, а Башкирии по трассе Бирск-Тастуба-Сатка, в трещины в которой помещался взрослый человек.