Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Уфе продолжаются работы по преображению улицы Октябрьской революции, исторической улицы, которая к 450-летию столицы должна превратиться в полупешеходную улицу и место притяжения. Известно, что первую часть работ, а именно строительство дорог, тротуаров и коммуникаций к ним, осуществлять будет компания «Дортрансстрой», хорошо известная жителям Уфы по ремонту улицы Комсомольской, а Башкирии по трассе Бирск-Тастуба-Сатка, в трещины в которой помещался взрослый человек.
Тендер на второй этап реконструкции исторической улицы получила компания из Тюмени, которая успела показать уфимцам свою работу. Так парк «Кашкадан», который уже можно оценить и парк Нефтехимиков, который еще в процессе благоустраивала именно эта компания. Второй этап работ обойдется в без малого 605 миллионов рублей.
Помимо столь ярких и известных всем уфимцам работ, строительная компания «Реалист» осуществляет строительство и ремонт дорог в Тюмени и в Перми, также в 2018 году компания выиграла два тендера на продовольственные поставки в СИЗО-1 Москвы. По данным системы Seldom Basis в 2018 году компания получала контракты на поставку в следственный изолятор пшена и мяса кур.