Землетрясения, обвинения в сторону мэра и дорожные проверки в Уфе

В Уфе вечером 21 марта было зарегистрировано землетрясение. Как отмечает Управление гражданской защиты, сейсмические явления происходили в период с 21:56 до 22:05 в пяти жилых домах по адресам: Дорофеева, 3/2; Комсомольская, 27/3; Пр. Октября, 18/3; М. Жукова, 17; Российская, 163 а. Жители домов отмечают, что явления ощущались на верхних этажах, в частности, вибрировала мебель, раскачивались люстры, происходили также волнения воды в аквариумах. Предполагается, что причиной тому могло послужить землетрясение в Афганистане, случившееся примерно в этот же период.