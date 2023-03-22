Землетрясения, обвинения в сторону мэра и дорожные проверки в Уфе

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
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Updated Сегодня, 17:09
В Башкирии мэра Салавата Игоря Миронова обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник умышленно передал все электросети города знакомому предпринимателю на 50 лет, причем Миронов не уведомил об этом МУП «Электросети». Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя и избрал Миронову меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 19 суток — до 9 апреля.
В Уфе вечером 21 марта было зарегистрировано землетрясение. Как отмечает Управление гражданской защиты, сейсмические явления происходили в период с 21:56 до 22:05 в пяти жилых домах по адресам: Дорофеева, 3/2; Комсомольская, 27/3; Пр. Октября, 18/3; М. Жукова, 17; Российская, 163 а. Жители домов отмечают, что явления ощущались на верхних этажах, в частности, вибрировала мебель, раскачивались люстры, происходили также волнения воды в аквариумах. Предполагается, что причиной тому могло послужить землетрясение в Афганистане, случившееся примерно в этот же период.
Массовые проверки пассажирского транспорта пройдут в Уфе завтра, 23 марта. Известно, что особое внимание будет уделяться техническому состоянию общественного транспорта и соответствию их конструкций установленным требованиям, также прохождению водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных нор перевозок пассажиров.
Стало известно, что со следующего месяца количество поездок отличающейся от цены за наличный расчет станет ограниченным и составит 90 поездок в месяц. С 91 поездки магия «Алги» исчезнет и проезд будет обходиться в его полную стоимость. Постановление, за подписью премьер-министра Башкирии Андрея Назарова опубликовано на портале правовой информации республики. Вводится данная мера «в рамках изменений в постановлении о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров».
Стерлитамак, Салават и Ишимбай в буквальном смысле задыхаются на протяжении последних двух лет. Но местные власти игнорируют проблему. Единственный путь к спасению жителей Стерлитамака, Салавата и Ишимбая — сокращение выбросов. Но объем производства уменьшать никто не будет, более того, власти разрешили построить в той же зоне еще пять химических заводов. Подробнее об экологической ситуации в южном промузле республики Mkset рассказывал здесь.