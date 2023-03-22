Завтра в Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Завтра, 23 марта, в Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта. Как отметили в Госавтоинспекции Уфы, мероприятия направлены на снижение уровня аварийности, а также на профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров.
Известно, что особое внимание будет уделяться техническому состоянию общественного транспорта и соответствию их конструкций установленным требованиям, также прохождению водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных нор перевозок пассажиров.