Завтра в Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта

Известно, что особое внимание будет уделяться техническому состоянию общественного транспорта и соответствию их конструкций установленным требованиям, также прохождению водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных нор перевозок пассажиров.