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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Завтра в Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта

22 марта 2023, 11:35
Фото: 1MI
Об этом сообщает городская автоинспекция.

Завтра, 23 марта, в Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта. Как отметили в Госавтоинспекции Уфы, мероприятия направлены на снижение уровня аварийности, а также на профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров.

Известно, что особое внимание будет уделяться техническому состоянию общественного транспорта и соответствию их конструкций установленным требованиям, также прохождению водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных нор перевозок пассажиров.

#Элина Сайфранова
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