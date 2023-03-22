Юрист рассказал, что ждет так называемых инфоцыган

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
По словам эксперта, российские власти планируют проверить всех мало-мальски известных деятелей в сфере инфобизнеса, немалая часть которых «зарабатывает на воздухе» и не платит налоги, пишет Pravda.Ru.
Он пояснил, что проверка коснется всех блогеров, и это станет первым шагом государства к тому, чтобы заставить инфоцыган узаконить свой бизнес и выйти из серой зоны.
«Думаю, такие проверки продолжатся, и мы увидим еще немало уголовных дел по этому поводу», — резюмировал Андрей Алешкин.