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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Юрист рассказал, что ждет так называемых инфоцыган

22 марта 2023, 12:51
Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин прокомментировал уголовные дела, возбужденные в отношении блогеров, не желающих платить налоги. Он заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заставит инфоцыган работать в рамках закона.

По словам эксперта, российские власти планируют проверить всех мало-мальски известных деятелей в сфере инфобизнеса, немалая часть которых «зарабатывает на воздухе» и не платит налоги, пишет Pravda.Ru.

Он пояснил, что проверка коснется всех блогеров, и это станет первым шагом государства к тому, чтобы заставить инфоцыган узаконить свой бизнес и выйти из серой зоны.

«Думаю, такие проверки продолжатся, и мы увидим еще немало уголовных дел по этому поводу», — резюмировал Андрей Алешкин.

#Общество
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