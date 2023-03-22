Власти Башкирии не подтвердили появление дикого лося у 21-й больницы в Уфе

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Сегодня, 22 марта, в телеграм-каналах появилась видеозапись, на котором дикий лось вышел к людям. На кадрах видно, как животное переходит дорогу, а после оказывается в окружении людей: кто-то в страхе отходит от дикого лося, а кто-то напротив его гладит и сожалеет, предполагая, что он находился в поисках еды.
В местном телеграм-канале отметили, что инцидент произошел на территории больницы №21. Однако аналогичное видео еще 18 марта появилось в СМИ и телеграм-каналах Москвы с припиской, что дело было в подмосковном Воскресенске.
Mkset в пресс-службе Минэкологии сообщили, что видео было сделано не на территории Башкирии.
Напомним, что буквально вчера, 21 марта, на проезжую часть автодороги близ поселка Нагаево выбежала косуля, пытаясь спастись от гнавшейся за ней собаки. Видео таже было опубликовано в соцсетях.