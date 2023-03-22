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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:36

Власти Башкирии не подтвердили появление дикого лося у 21-й больницы в Уфе

22 марта 2023, 06:34
Фото: 1MI
В социальный сетях сегодня, 22 марта, появилось видео с диким лосем предположительно у 21-й больницы в Уфе. Однако аналогичное видео появилось несколькими днями ранее и в другом регионе РФ.

Сегодня, 22 марта, в телеграм-каналах появилась видеозапись, на котором дикий лось вышел к людям. На кадрах видно, как животное переходит дорогу, а после оказывается в окружении людей: кто-то в страхе отходит от дикого лося, а кто-то напротив его гладит и сожалеет, предполагая, что он находился в поисках еды. 

Видео: телеграм-канал Москвач • Новости Москвы

В местном телеграм-канале отметили, что инцидент произошел на территории больницы №21. Однако аналогичное видео еще 18 марта появилось в СМИ и телеграм-каналах Москвы с припиской, что дело было в подмосковном Воскресенске. 

Mkset в пресс-службе Минэкологии сообщили, что видео было сделано не на территории Башкирии. 

Напомним, что буквально вчера, 21 марта, на проезжую часть автодороги близ поселка Нагаево выбежала косуля, пытаясь спастись от гнавшейся за ней собаки. Видео таже было опубликовано в соцсетях. 

В Уфе загнанная собакой косуля выбежала на проезжую часть
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#Элина Сайфранова#Видео
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