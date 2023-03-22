Власти Башкирии не подтвердили появление дикого лося у 21-й больницы в Уфе

Сегодня, 22 марта, в телеграм-каналах появилась видеозапись, на котором дикий лось вышел к людям. На кадрах видно, как животное переходит дорогу, а после оказывается в окружении людей: кто-то в страхе отходит от дикого лося, а кто-то напротив его гладит и сожалеет, предполагая, что он находился в поисках еды.