Владимир Путин поблагодарил «Единую Россию» за работу

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Издание rostovgazeta.ru пишет, что президент также отметил патриотическую позицию партии «Единая Россия» в международных вопросах. Владимир Васильев, в свою очередь, сообщил, что «Единой Россией» уже принято три закона, касающихся интеграции в культурное пространство новых регионов, смягчения ответственности за некоторые правонарушения в экономической сфере, туризма на особо охраняемых природных территориях. Васильев рассказал, что сейчас партия занимается работой над пятнадцатью законопроектами, в том числе о правовой защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и о занятости населения.
Кроме этого, партия «Единая Россия» помогает военнослужащим, которые принимают участие в СВО, и членам их семей. В том числе им предоставляется юридическая поддержка на безвозмездной основе, ЕР наделяет статусом ветерана боевых действий, включая ополченцев ДНР с 2014 года, а также партия предоставляет социальную защиту близким, потерявшим кормильцев. Также Васильев рассказал о проекте закона, в соответствии с которым военнослужащим, участвующим в СВО, и членам их семей гарантируется сохранение рабочих мест.
Кроме этого, Васильев отметил, что народная программа «Единой России» реализуется при постоянном взаимодействии с правительством. По его словам, депутаты партии вместе с жителями контролируют работу на социальных объектах. В ходе реализуемой с Минпросвещения программы капитального ремонта школ до конца года будут выполнены ремонтные работы в свыше 1500 зданий образовательных организаций. На эти работы потребуется порядка 5-6 миллиардов рублей, пишут на сайте ER.RU.
Отмечается, что Васильев на встрече с президентом Путиным также поднял вопрос о дополнительном финансировании на лекарственное обеспечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ранее данная инициатива была представлена на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. «Единая Россия» попросила дополнительно добавить десять миллиардов сто пятьдесят миллионов рублей ежегодно. Это даст возможность предотвратить до 32 тысяч смертей россиян в трудоспособном возрасте.
Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил обе инициативы и обратился с поручением к правительству проработать данные вопросы.