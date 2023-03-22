Владимир Путин поблагодарил «Единую Россию» за работу

Издание rostovgazeta.ru пишет, что президент также отметил патриотическую позицию партии «Единая Россия» в международных вопросах. Владимир Васильев, в свою очередь, сообщил, что «Единой Россией» уже принято три закона, касающихся интеграции в культурное пространство новых регионов, смягчения ответственности за некоторые правонарушения в экономической сфере, туризма на особо охраняемых природных территориях. Васильев рассказал, что сейчас партия занимается работой над пятнадцатью законопроектами, в том числе о правовой защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и о занятости населения.