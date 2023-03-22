mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Владимир Путин поблагодарил «Единую Россию» за работу

22 марта 2023, 16:04
Фото: kremlin.ru
В рамках встречи с главой фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым глава государства Владимир Путин отметил активное участие ЕР в политической жизни страны, формулирование большого количества инициатив по социально-экономическому развитию и защите прав граждан, а также развитию социальной сферы

Издание rostovgazeta.ru пишет, что президент также отметил патриотическую позицию партии «Единая Россия» в международных вопросах. Владимир Васильев, в свою очередь, сообщил, что «Единой Россией» уже принято три закона, касающихся интеграции в культурное пространство новых регионов, смягчения ответственности за некоторые правонарушения в экономической сфере, туризма на особо охраняемых природных территориях. Васильев рассказал, что сейчас партия занимается работой над пятнадцатью законопроектами, в том числе о правовой защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и о занятости населения.

Кроме этого, партия «Единая Россия» помогает военнослужащим, которые принимают участие в СВО, и членам их семей. В том числе им предоставляется юридическая поддержка на безвозмездной основе, ЕР наделяет статусом ветерана боевых действий, включая ополченцев ДНР с 2014 года, а также партия предоставляет социальную защиту близким, потерявшим кормильцев. Также Васильев рассказал о проекте закона, в соответствии с которым военнослужащим, участвующим в СВО, и членам их семей гарантируется сохранение рабочих мест.

Кроме этого, Васильев отметил, что народная программа «Единой России» реализуется при постоянном взаимодействии с правительством. По его словам, депутаты партии вместе с жителями контролируют работу на социальных объектах. В ходе реализуемой с Минпросвещения программы капитального ремонта школ до конца года будут выполнены ремонтные работы в свыше 1500 зданий образовательных организаций. На эти работы потребуется порядка 5-6 миллиардов рублей, пишут на сайте ER.RU.

Отмечается, что Васильев на встрече с президентом Путиным также поднял вопрос о дополнительном финансировании на лекарственное обеспечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ранее данная инициатива была представлена на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. «Единая Россия» попросила дополнительно добавить десять миллиардов сто пятьдесят миллионов рублей ежегодно. Это даст возможность предотвратить до 32 тысяч смертей россиян в трудоспособном возрасте.

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил обе инициативы и обратился с поручением к правительству проработать данные вопросы.

Подпишитесь
Мэра Салавата обвинили в превышении должностных полномочий
Сегодня, 11:13
В вузах Уфы рассказали о перспективах увольнения пожилых преподавателей
Сегодня, 09:54
Башкирия без будущего: три города юга республики обречены на вымирание
Сегодня, 05:03
Срочно. В Уфе зафиксировано землетрясение: в пяти жилых домах качались люстры
Сегодня, 06:25
Грачи прилетели, качели улетели: как в Уфе парк за 200 млн рублей пережил лютую зиму
Вчера, 05:14
Пистолет и фильмы ужасов: как прошло слушание громкого дела о домашнем насилии в Уфе
Сегодня, 14:14