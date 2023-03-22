В Уфе зафиксировано землетрясение: в пяти жилых домах качались люстры

Сами жители домов отмечают, что явления ощущались на верхних этажах, в частности, вибрировала мебель, раскачивались люстры, происходили также волнения воды в аквариумах. Специалисты при визуальном осмотре не выявили нарушений на внутридомовых инженерных сетях, а также повреждений целостности конструкций зданий.