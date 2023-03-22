В Уфе зафиксировано землетрясение: в пяти жилых домах качались люстры

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 09:50
В Уфе вечером 21 марта было зарегистрировано землетрясение. Как отмечает Управление гражданской защиты, сейсмические явления происходили в период с 21:56 до 22:05 в пяти жилых домах по адресам: Дорофеева, 3/2; Комсомольская, 27/3; Пр. Октября, 18/3; М. Жукова, 17; Российская, 163 а.
Сами жители домов отмечают, что явления ощущались на верхних этажах, в частности, вибрировала мебель, раскачивались люстры, происходили также волнения воды в аквариумах. Специалисты при визуальном осмотре не выявили нарушений на внутридомовых инженерных сетях, а также повреждений целостности конструкций зданий.
В Управлении предполагают, что причиной могло послужить землетрясение в Афганистане, которое как раз происходило 21 марта 2023 года.
Напомним, что до башкирской столицы уже доходили афтершоки сейсмической активности, которая происходила на территориях Пакистана и Афганистана, а также в Челябинской области в 2015 и 2018 годах соответственно.