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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Уфе зафиксировано землетрясение: в пяти жилых домах качались люстры

22 марта 2023, 06:25
Фото: 1MI
Об этом сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

В Уфе вечером 21 марта было зарегистрировано землетрясение. Как отмечает Управление гражданской защиты, сейсмические явления происходили в период с 21:56 до 22:05 в пяти жилых домах по адресам: Дорофеева, 3/2; Комсомольская, 27/3; Пр. Октября, 18/3; М. Жукова, 17; Российская, 163 а.

Сами жители домов отмечают, что явления ощущались на верхних этажах, в частности, вибрировала мебель, раскачивались люстры, происходили также волнения воды в аквариумах. Специалисты при визуальном осмотре не выявили нарушений на внутридомовых инженерных сетях, а также повреждений целостности конструкций зданий.

В Управлении предполагают, что причиной могло послужить землетрясение в Афганистане, которое как раз происходило 21 марта 2023 года.

Напомним, что до башкирской столицы уже доходили афтершоки сейсмической активности, которая происходила на территориях Пакистана и Афганистана, а также в Челябинской области в 2015 и 2018 годах соответственно.

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