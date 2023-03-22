В Уфе у пациента поликлиники остановилось сердце перед сдачей анализов

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
В Уфе у пациента, пришедшего сдавать анализы в поликлинику №2, остановилось сердце. Об этом сообщает ИА «Башинформ».
Сообщается, что мужчина пришел в больницу для плановой сдачи лабораторных исследований. Ещё при входе в здание поликлиники охранник обратил внимание на плохое самочувствие мужчины и предложил тому прилечь на кушетку. Далее охранник вызвал фельдшера кабинета неотложной помощи, терапевта, кардиолога и бригаду скорой помощи. Однако старания медиков оказались тщетны — через несколько минут мужчина скончался от остановки сердца. Медики предприняли попытку реанимации, но безрезультатно.
По данным Минздрава, мужчина состоял на диспансерном учете у терапевта, кардиолога, невролога, уролога. Его основным диагнозом была ишемическая болезнь сердца с постинфарктным кардиосклерозом и развитием хронической сердечной недостаточности, фибрилляцией предсердий.
В ведомстве выразили соболезнования родственникам умершего жителя Уфы.