В Уфе у пациента поликлиники остановилось сердце перед сдачей анализов

Сообщается, что мужчина пришел в больницу для плановой сдачи лабораторных исследований. Ещё при входе в здание поликлиники охранник обратил внимание на плохое самочувствие мужчины и предложил тому прилечь на кушетку. Далее охранник вызвал фельдшера кабинета неотложной помощи, терапевта, кардиолога и бригаду скорой помощи. Однако старания медиков оказались тщетны — через несколько минут мужчина скончался от остановки сердца. Медики предприняли попытку реанимации, но безрезультатно.