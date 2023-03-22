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Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:37

Updated Сегодня, 03:37

В Башкирии с 1 апреля введут ограничение по транспортной карте «Алга»

22 марта 2023, 03:32
Фото: 1MI
Лимит на количество поездок в месяц начнет действовать с 1 апреля.

Как известно поездки республиканским соцкартам и карте жителя Башкирии «Алга» гораздо выгоднее, каждая поездка стоит на несколько рублей дешевле. Однако стало известно, что со следующего месяца количество поездок отличающейся от цены за наличный расчет станет ограниченным и составит 90 поездок в месяц. С 91 поездки магия «Алги» исчезнет и проезд будет обходиться в его полную стоимость.

Документ, а точнее постановление, подписанное премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым опубликовано на портале правовой информации республики. Вводится данная мера «в рамках изменений в постановлении о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров».

Подробности о том коснется ли вводимое ограничение акции «Счастливый час» и другие подробности скорых изменений в работе «Алги» пока что не поступало, возможно разъяснения от Башкирского регистра социальных карт поступят позже.

Напомним, сейчас могут воспользоваться Единым социальным проездным билетом на маршрутах госперевозчика «Башавтотранс», ООО «Автомиг», а также трамваи, троллейбусы и фуникулер через реку Уфимку.  Вскоре присоединится к ним и ООО «Уфимские автобусные линии».

В Башкирии транспортная карта «Алга» подорожала почти в два раза
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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