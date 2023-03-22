В Башкирии с 1 апреля введут ограничение по транспортной карте «Алга»

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:37
Как известно поездки республиканским соцкартам и карте жителя Башкирии «Алга» гораздо выгоднее, каждая поездка стоит на несколько рублей дешевле. Однако стало известно, что со следующего месяца количество поездок отличающейся от цены за наличный расчет станет ограниченным и составит 90 поездок в месяц. С 91 поездки магия «Алги» исчезнет и проезд будет обходиться в его полную стоимость.
Документ, а точнее постановление, подписанное премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым опубликовано на портале правовой информации республики. Вводится данная мера «в рамках изменений в постановлении о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров».
Подробности о том коснется ли вводимое ограничение акции «Счастливый час» и другие подробности скорых изменений в работе «Алги» пока что не поступало, возможно разъяснения от Башкирского регистра социальных карт поступят позже.
Напомним, сейчас могут воспользоваться Единым социальным проездным билетом на маршрутах госперевозчика «Башавтотранс», ООО «Автомиг», а также трамваи, троллейбусы и фуникулер через реку Уфимку. Вскоре присоединится к ним и ООО «Уфимские автобусные линии».