В Башкирии с 1 апреля введут ограничение по транспортной карте «Алга»

Как известно поездки республиканским соцкартам и карте жителя Башкирии «Алга» гораздо выгоднее, каждая поездка стоит на несколько рублей дешевле. Однако стало известно, что со следующего месяца количество поездок отличающейся от цены за наличный расчет станет ограниченным и составит 90 поездок в месяц. С 91 поездки магия «Алги» исчезнет и проезд будет обходиться в его полную стоимость.