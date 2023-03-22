В Башкирии ожидается потепление до +10 градусов

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В Башкирии в ближайшие три дня потеплеет до +10 градусов. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.
Сегодня, 22 марта, днем температура воздуха поднимется до +4…+9 градусов, ветер южный, юго-западный умеренный. Осадков не ожидается.
Однако ночью 23 марта на территории республики ожидается небольшой мокрый снег, а температура воздуха составит 0…-5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +9 градуса.
В пятницу, 25 марта, ожидается небольшой дождь, ветер южный, юго-западный. Ночью температура воздуха поднимется до +2 градусов, а днем до +10 градусов.
Между тем, синоптики Башгидрометцентра сообщают, что третья декада марта ожидается теплой. Среднесуточные значения будут выше нормы на 4-7 градусов, также продолжится активное таяние снега и разрушение ледяного покрова на реках Башкирии. Вскрытие степных рек пройдет в период с 26 марта по 9 апреля.