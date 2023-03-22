В Башкирии ожидается потепление до +10 градусов

Между тем, синоптики Башгидрометцентра сообщают, что третья декада марта ожидается теплой. Среднесуточные значения будут выше нормы на 4-7 градусов, также продолжится активное таяние снега и разрушение ледяного покрова на реках Башкирии. Вскрытие степных рек пройдет в период с 26 марта по 9 апреля.