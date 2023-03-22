УФАС нашла нарушения в интернет-рассылке жителям Башкирии

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Получатели рекламной рассылки по электронной почте от торговой сети METRO обнаружили рекламу алкоголя, указывая их цены и артикулы. На такой способ рекламы отреагировали бдительные получатели рассылки и сообщили о выявленном нарушении в Башкортостанское Управление Федеральной антимонопольной службы.
Предположение о неправомерности рекламы алкоголя в рассылке через Интернет подтвердилось. В УФАС по Башкирии рекламу от METRO признали ненадлежащей, по факту нарушения возбуждено административное дело. За выявленное нарушение компании может грозить штраф до полумиллиона рублей.
Напомним, прошлой осенью УФАС по Башкирии признали незаконной рекламу пивного ресторана в Уфе из-за того что на рекламном изображении размещался еж с голой человеческой попой.
Тогда в сентябре прошел экспертный совет рассмотрел и большая часть экспертов пришла к выводу, что реклама ресторана противоречит Закону о рекламе, а именно запрету на использование непристойных образов.