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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

УФАС нашла нарушения в интернет-рассылке жителям Башкирии

22 марта 2023, 09:52
Фото: 1MI

УФАС по Башкирии нашла нарушения в интернет-рассылке торговой сети METRO

Компания может поплатиться за них штрафом до 500 тысяч рублей.

Получатели рекламной рассылки по электронной почте от торговой сети METRO обнаружили рекламу алкоголя, указывая их цены и артикулы. На такой способ рекламы отреагировали бдительные получатели рассылки и сообщили о выявленном нарушении в Башкортостанское Управление Федеральной антимонопольной службы.

Предположение о неправомерности рекламы алкоголя в рассылке через Интернет подтвердилось. В УФАС по Башкирии рекламу от METRO признали ненадлежащей, по факту нарушения возбуждено административное дело. За выявленное нарушение компании может грозить штраф до полумиллиона рублей.

Напомним, прошлой осенью УФАС по Башкирии признали незаконной рекламу пивного ресторана в Уфе из-за того что на рекламном изображении размещался еж с голой человеческой попой.

Тогда в сентябре прошел экспертный совет рассмотрел и большая часть экспертов пришла к выводу, что реклама ресторана противоречит Закону о рекламе, а именно запрету на использование непристойных образов.

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#Общество#Ирина Деревянчук
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