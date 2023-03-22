УФАС нашла нарушения в интернет-рассылке жителям Башкирии

Предположение о неправомерности рекламы алкоголя в рассылке через Интернет подтвердилось. В УФАС по Башкирии рекламу от METRO признали ненадлежащей, по факту нарушения возбуждено административное дело. За выявленное нарушение компании может грозить штраф до полумиллиона рублей.