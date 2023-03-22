Стало известно, в чем обвинется мэр Салавата Игорь Миронов

Напомним, о предъявлении обвинений в сторону Игоря Миронова стало известно ранее сегодня. Главу администрации обвинили в превышении должностных полномочий. Mkset обратился в администрацию города Салавата. Информацию о предъявленных Миронову обвинениях, а также о его отпуске ни подтвердить, ни опровергнуть там не смогли. При этом сотрудники отметили, что сегодня Миронов не появлялся в здании администрации.