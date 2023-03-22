Стало известно, в чем обвинется мэр Салавата Игорь Миронов

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
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Updated Сегодня, 16:46
Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении главы администрации города Салавата Игоря Миронова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник умышленно передал все электросети города предпринимателю на 50 лет. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов республики Башкортостан.
Предполагается, что в августе 2020 года Миронов, являвшийся на тот момент мэром Салавата, заключил концессионное соглашение с юридическим лицом, в адрес которого без проведения конкурса передал сроком на 50 лет права владения и пользования системой энергосетевого хозяйства Салавата социального и коммунального назначения в счет проведения организацией работ по содержанию, эксплуатации и реконструкции системы.
— В результате существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства в виде дискредитации и подрыва авторитета органов местного самоуправления в связи с заключением соглашения в обход конкурентных процедур, а также непоступлением в бюджет города ежегодной прибыли от использования МУП «Электрические сети», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, о предъявлении обвинений в сторону Игоря Миронова стало известно ранее сегодня. Главу администрации обвинили в превышении должностных полномочий. Mkset обратился в администрацию города Салавата. Информацию о предъявленных Миронову обвинениях, а также о его отпуске ни подтвердить, ни опровергнуть там не смогли. При этом сотрудники отметили, что сегодня Миронов не появлялся в здании администрации.