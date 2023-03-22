Стала известна судьба детей, которые три дня жили с трупами родителей из Башкирии

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Published Сегодня, 05:50
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Двухлетний мальчик и трехмесячная девочка пережили страшную трагедию в Екатеринбурге. Дети более трех дней прожили с телами погибших родителей, мама была уроженкой Свердловской области, а папа из Башкирии. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы тревогу не забили родственники молодой пары, которая перестала выходить на связь. Также можно сказать и о том, что двухлетний мальчик помог себе сам, он пытался попить и уронил лейку душа с включенной водой. Потоп побудил соседей и родственников пары прибегнуть к радикальным мерам и вскрыть квартиру.
Как уже сообщалось, в квартире были обнаружены тела родителей и ослабевшие от голода дети. Мальчик плакал и говорил, что мама спит, а девочка-младенец почти не шевелилась от обезвоживания. Детей госпитализировали в местную больницу и, по последним данным минздрава, их состояние стабильное, а в скором времени их из больницы заберут родственники.
Как сообщает издание E1.RU, малышей в скором времени заберет родная сестра погибшей, которая сама является многодетной мамой, но пока органы опеки не приняли решение, кто в дальнейшем будет воспитывать двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку. Родственники отца детей, сообщает издание, также хотят взять опеку над осиротевшими малышами.
Омбудсмен по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков уже сообщал, что стоит цель «как можно скорее детей передать родственникам». Тем временем происшествие называют поводом для приезда в Екатеринбург федерального детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, который запланирован на сегодня, 22 марта.