Стала известна судьба детей, которые три дня жили с трупами родителей из Башкирии

Двухлетний мальчик и трехмесячная девочка пережили страшную трагедию в Екатеринбурге. Дети более трех дней прожили с телами погибших родителей, мама была уроженкой Свердловской области, а папа из Башкирии. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы тревогу не забили родственники молодой пары, которая перестала выходить на связь. Также можно сказать и о том, что двухлетний мальчик помог себе сам, он пытался попить и уронил лейку душа с включенной водой. Потоп побудил соседей и родственников пары прибегнуть к радикальным мерам и вскрыть квартиру.