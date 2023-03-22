«Пострадали 50 человек»: водители автобусов в Уфе заявили о невыплате зарплаты

На момент публикации прокуратура Башкирии уже заинтересовалась ситуацией. Надзорное ведомство проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям руководства компании ООО «Помощь» на предмет соблюдения трудового законодательства, в том числе на своевременную и полную оплату труда сотрудников. В дальнейшем, если на то будут основания, примут меры прокурорского реагирования.