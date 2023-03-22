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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

«Пострадали 50 человек»: водители автобусов в Уфе заявили о невыплате зарплаты

22 марта 2023, 12:12
Фото: 1MI
Речь идет о транспортной компании ООО «Помощь», которая осуществляет перевозку пассажиров по пригородным маршрутам: Уфа-Стерлитамак, Уфа-Ишимбай, Уфа-Салават.

В соцсетях появилось обращение к главе Башкортостана Радию Хабирову от водителей пригородных маршрутов компании-перевозчика ООО «Помощь». Спикер на видео сообщает, что они якобы перевозили пассажиров по маршрутам Уфа-Стерлитамак, Уфа-Ишимбай, Уфа-Салават и других, однако труд водителей, с его слов, руководство компании якобы не оплачивает шесть месяцев.

Со слов мужчины, заявляющего от имени водителей, вместо положенной по закону заработной платы руководство сначала кормило работников обещаниями, а после и вовсе скрылось и перестало выходить на контакт.

— В результате их действий пострадали более 50 человек. Просим вас посодействовать в решении данного вопроса, — говорится в видеообращении.
Видео: UTV

На момент публикации прокуратура Башкирии уже заинтересовалась ситуацией. Надзорное ведомство проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям руководства компании ООО «Помощь» на предмет соблюдения трудового законодательства, в том числе на своевременную и полную оплату труда сотрудников. В дальнейшем, если на то будут основания, примут меры прокурорского реагирования.

В пресс-службе Минтранса РБ на момент публикации текста на запрос корреспондента не ответили.

Mkset связался с одним из учредителей компании ООО «Помощь» Ильдаром Иплаевым, который отрицает все обвинения со стороны водителей, озвученные в видео. Он отметил, что руководство компании не прячется, а компетентные органы их пока не вызывали.

Между тем, по данным системы Seldom Basis, на текущий момент у перевозчика «Помощь» уже проводятся три внеплановые проверки по инициативе Межрайонной инспекции ФНС №30 по РБ, Межрегионального территориального управления федеральной службы по надзору транспорта по ПФО и МВД по РБ.

В 2022 году в указанной компании также были проведены четыре проверки, в том числе перевозчика проверяла Государственная инспекция труда в РБ. Согласно Seldom Basis, тема проверки «Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Сама компания была зарегистрирована 4 октября 2012 года. Основной вид деятельности «Помощи» — «деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам». Учредителями компании являются Бердиев Аббос Нугманович и Иплаев Ильдар Маратович. В 2022 году выручка компании составила 35,4 миллиона рублей, однако чистая прибыль оказалась отрицательной и составила -40,7 миллиона рублей.

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#Элина Сайфранова#Видео
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