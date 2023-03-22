По итогам 2022 года в РФ втрое выросли продажи каско

Однако они защищают только от локальных рисков — среди них, например, страхование от бесполисных водителей, падения предметов на авто или от стихийных бедствий. Клиенты же, для которых каско становится слишком дорогим, часто переходят на полисы от полной гибели авто, угона и аварии не по своей вине.