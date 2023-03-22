По итогам 2022 года в РФ втрое выросли продажи каско

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
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Updated Сегодня, 09:16
В 2021 году рост числа оформленных полисов каско составил 182 000, в 2022-м рост составил уже 623 000. Эксперты объясняют такую динамику повышением спроса на недорогие полисы с ограниченным покрытием. Кроме того, дополнительную страховку начали активнее покупать владельцы подержанных авто, опасающиеся резкого подорожания деталей и недостаточности выплат по ОСАГО, пишет газета “Известия”.
Напомним, классический вариант каско стоит примерно 40 000 рублей, так называемые коробочные продукты можно приобрести за 2000-3000 рублей, при этом они покрывают ограниченный набор рисков.
Несмотря на подорожание авто и деталей, средняя цена каско снизилась. За счет роста спроса на полисы с усеченным покрытием показатель уменьшился на 3,5% по сравнению с 2021-м, до 36,8 тыс. рублей, рассказали в ЦБ РФ. При этом стоимость запчастей с марта по декабрь 2022-го увеличилась на 27,7%, согласно информации Российского союза автостраховщиков.
Повышение продаж каско подтвердили и в ведущих страховых компаниях. Например, в “Ингосстрахе” в минувшем году оформил 816 000 полисов. Это на 20% больше, чем в 2021-м. Полное покрытие приобрели 35% клиентов, 44% приобрели программу с ограниченным набором рисков, а еще 21% – с франшизой.
В компании “Ренессанс Страхование”продажи каско в 2022-м выросли почти на 40% (было оформлено 430 000 полисов). Тенденция при этом такая же – увеличился спрос на программы с ограниченным покрытием. Это связано, в том числе, с расширением линейки мини-каско в компании.
Упрощенное каско позволяет, например, защититься только от угона, полного разрушения машины или аварии с наличием второго участника. При этом отмечается, что раньше каско приобретали в основном владельцы новых автомобилей, но в 2022-м отмечался рост интереса к этому виду страхования и у клиентов, купивших подержанные машины. Часто такую страховку покупают вместе с ОСАГО.
Однако они защищают только от локальных рисков — среди них, например, страхование от бесполисных водителей, падения предметов на авто или от стихийных бедствий. Клиенты же, для которых каско становится слишком дорогим, часто переходят на полисы от полной гибели авто, угона и аварии не по своей вине.
Следует отметить, что в прошлом году почти на 2 млн выросло количество водителей, осознанно отказывающихся от ОСАГО. Это повышает актуальность страхования от ДТП с такими автовладельцами.