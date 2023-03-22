Пистолет и фильмы ужасов: как прошло слушание громкого дела о домашнем насилии в Уфе

В ходе своего повествования девушка живо вспоминает каждый момент, когда Умар якобы наносил ей либо их детям побои. Одна сцена сменяет другую: вот он швыряет ребенка об стену за то, что тот якобы не мог завязать шнурки, вот бьёт его, когда сын не смог назвать ему пароль от маминого телефона, вот ударяет супругу прямо посреди торгового центра. Неизменным в повествовании остается следующая раз за разом абстрактная формулировка: «причинил физическое и психическое насилие». Минимум подробностей о том, какие травмы получила сама девушка и их дети, но зато множество деталей о том, каким был стул, послуживший причиной скандала, по какому каналу показывали ужасы, которые Умар якобы включал ребёнку.