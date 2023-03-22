Пистолет и фильмы ужасов: как прошло слушание громкого дела о домашнем насилии в Уфе

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Чуть меньше недели назад, 16 марта, в Советском районном суде Уфы состоялось слушание по громкому делу Анны и Умара Татриева. Как ранее рассказывал Mkset, девушка обвинила своего бывшего супруга в, том, что он на протяжении нескольких лет избивал её и их двоих детей. Помимо этого девушка также утверждает, что Умар Татриев всячески шантажировал её, не давал работать, тем самым лишая её финансовой независимости. Татриева в своих обвинениях настаивает на том, что бывший муж систематически подвергал её с детьми физическому и психологическому насилию. По словам девушки, в ход помимо кулаков шли ещё и подручные средства в виде игрушечного пистолета и насильного просмотра фильмов ужасов.
Примечательно, что о своей истории девушка ранее охотно рассказывала СМИ. Однозначные заявления Анны, однако, не были уравновешены комментариями другой стороны конфликта — её бывшего мужа, монструозный портрет которого она столь живо обрисовала журналистам.
По мнению защищающего Татриева адвоката Расима Гарифуллина, это было сделано намерено, чтобы сформировать негативное отношение к Умару у следователей, ведущих его дело, у его сослуживцев, а также у широкой аудитории читателей СМИ. Он также отметил, что девушка навряд ли смогла бы сама с такой легкостью установить контакты с местными изданиями. Какие-то СМИ ограничились рядовыми заметками, какие-то публиковали объемные интервью потерпевшей. Форматы разнятся между собой, однако неизменным в них остается одно — едва ли не полное отсутствие позиции другой стороны конфликта — бывшего мужа Татриевой, что, казалось бы, само собой подразумевают подобные противоречивые темы.
Корреспондент Mkset побывал на судебном заседании, чтобы лично услышать доводы предъявившей обвинения экс-супруги Татриева.
Советский районный суд. Четверг. Десять утра. Слушание проходит в небольшом светлом помещении — над столом судьи в лучах мартовского солнца поблескивает герб России. В зал входит Анна со своим адвокатом. На девушке серая кофта с высоко поднятым капюшоном и темные брюки.
Слушание начинается с установления личностных данных сторон. Обвиняемый Татриев, встав с места, монотонным голосом называет свои полные инициалы, сведения об образовании и семейном положении. После него встает бывшая жена, голосом едва слышным даже в небольшом зале, она, будто чуть запинаясь, озвучивает информацию о себе.
Начинается допрос потерпевшей. По словам Татриевой, первый случай, когда Умар якобы поднял руку на неё, когда та была беременна первым ребенком. После этого девушка уехала к родителям. Как рассказывает Анна, после этого акты физического насилия с того момента «пошли по нарастающей», вслед за этим последовало экономическое насилие и в целом, по словам девушки, «все становилось только хуже и хуже».
Примечательно, что изначально рассказывала о двух эпизодах, когда она и дети бывшей супружеской пары подвергались насилию, однако в ходе развития событий их число возросло до 15. Об этом высказался адвокат Умара Татриева Расим Гарифуллин.
— Каждый раз у Татриевой появляются какие-то новые обстоятельства. Если изначально с весны 2022 года, когда началась проверка по её заявлениям она указала всего лишь две даты причинения телесных повреждений, после этого даты начали просто фантастическим образом в арифметической прогрессии расти. Появились дополнительные даты. Потом в октябре 2022 года она указала ещё несколько дат, отметил адвокат.
В ходе своего повествования девушка живо вспоминает каждый момент, когда Умар якобы наносил ей либо их детям побои. Одна сцена сменяет другую: вот он швыряет ребенка об стену за то, что тот якобы не мог завязать шнурки, вот бьёт его, когда сын не смог назвать ему пароль от маминого телефона, вот ударяет супругу прямо посреди торгового центра. Неизменным в повествовании остается следующая раз за разом абстрактная формулировка: «причинил физическое и психическое насилие». Минимум подробностей о том, какие травмы получила сама девушка и их дети, но зато множество деталей о том, каким был стул, послуживший причиной скандала, по какому каналу показывали ужасы, которые Умар якобы включал ребёнку.
Это подметил и адвокат Татриева. Расим Гарифуллин рассказал о намерении детально опросить девушку о каждом из якобы совершенных актов насилия.
— Она указывает, что он якобы бил её рукой по телу. Мы же хотим более дательно опросить, какую именно часть тела. Самое удивительное: она указывает, что множественные удары наносил по голове, по телу. Мне бы хотелось, чтобы она пояснила, почему телесных повреждений не было, — комментирует Гарифуллин.
Как рассказывает Анна, она долгая время отказывалась посещать врачей даже несмотря на нанесённые ей и её детям увечья. Здесь стоит упомянуть, что сама девушка в прошлом окончила медицинский вуз, что позднее подтвердил и её адвокат. Анна является остеопатом. Несмотря на то, что остеопатия представляет собой ответвление альтернативной медицины, девушка, все же должна была иметь хотя бы базовые представления об оказании медпомощи при травмах. Однако ни одного упоминания о том, что она пыталась оказать помощь себе или же детям среди её доводов не прозвучало.
Здесь также стоит отметить, что по ходу своего рассказа девушка изрядно оживилась: если в начале она едва шевелила губами, то по ходу рассказа о зверствах бывшего мужа, в речи девушки появляется все больше и больше экспрессии, если не сказать артистизма. Что, в свою очередь, не могло не привлечь внимания адвокатов Умара Татриева.
— Сегодня я заметил очень артистическое её поведение. Человек, который подвергается насилию, не ведет себя таким образом. Её улыбки, как минимум, свидетельствуют о том, что она говорит неправду. Мы понимаем, что правда на нашей стороне. В любом случае суд разберётся, мы же надеемся на объективное рассмотрение. Со своей стороны мы представим все доказательства, которые полностью опровергают её доводы. Я уверен, что мы добьемся справедливости и будем биться за оправдательный приговор, потому что мой подзащитный не виновен ни в одном из указанных ею событий. Мы это докажем, — подчеркнул Расим Гарифуллин.
Получить комментарии от самой Татриевой не удалось — девушка быстро удалилась из зала суда. Однако ситуацию прокомментировал её адвокат Алексей Захаров, отметивший, что на данный момент девушка не готова к общению с прессой.
Остается лишь ждать, что в дальнейшем Татриева изменит свое отношение к общению с прессой, тем более, что у неё уже есть большой опыт общения с журналистами. Так же остается ждать и новое судебное заседание, в рамках которого адвокаты защиты планируют допросить потерпевшую.