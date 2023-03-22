Пес-спасатель Торин из Башкирии, который летал на разбор завалов в Турции, награжден

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 04:04
Пес-спасатель Торин из Башкирии, единственный пес с такой "специальностью" в республике. После недавнего страшного землетрясения в Турции, жертв которого насчитывается более 50 тысяч человек, в страну выехали спасатели из Башкирии, а с ними Торин и его хозяйка, внештатный кинолог Госкомитета по ЧС Башкирии Надежда Отвесова. Известно, что с помощью нюха Торина в Турции удалось найти и достать из под завалов живыми 5 человек.
Однако Торин завоевал не только сердца жителей республики, но и престижную награду – Торин получил бронзу, почетное третье место по итогам интернет-голосования международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Конкуретнов у пса-спасателя было под сотню – 79 ласковых и нужных зверюшек, однако пса-героя признали одним из лучших.