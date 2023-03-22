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Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Пес-спасатель Торин из Башкирии, который летал на разбор завалов в Турции, награжден

22 марта 2023, 03:55
Победителей выбирали пользователи интернета.

Пес-спасатель Торин из Башкирии, единственный пес с такой "специальностью" в республике. После недавнего страшного землетрясения в Турции, жертв которого насчитывается более 50 тысяч человек, в страну выехали спасатели из Башкирии, а с ними Торин и его хозяйка, внештатный кинолог Госкомитета по ЧС Башкирии Надежда Отвесова. Известно, что с помощью нюха Торина в Турции удалось найти и достать из под завалов живыми 5 человек.

Однако Торин завоевал не только сердца жителей республики, но и престижную награду – Торин получил бронзу, почетное третье место по итогам интернет-голосования международной премии «Мой ласковый и нужный зверь».  Конкуретнов у пса-спасателя было под сотню – 79 ласковых и нужных зверюшек, однако пса-героя признали одним из лучших. 

Пес-спасатель Торин из Башкирии нашел еще двух живых людей под завалами в Турции
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии
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