Пес-спасатель Торин из Башкирии, который летал на разбор завалов в Турции, награжден

Пес-спасатель Торин из Башкирии, единственный пес с такой "специальностью" в республике. После недавнего страшного землетрясения в Турции, жертв которого насчитывается более 50 тысяч человек, в страну выехали спасатели из Башкирии, а с ними Торин и его хозяйка, внештатный кинолог Госкомитета по ЧС Башкирии Надежда Отвесова. Известно, что с помощью нюха Торина в Турции удалось найти и достать из под завалов живыми 5 человек.