Парламент намерен изменить границы двух районов в Башкирии

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Парламент Башкирии пересмотрит границы двух районов, соответствующий законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании в марте.
Как сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии, 6,7 тысячи кв. метров Октябрьского сельсовета Благовещенского района будут переданы Павловскому сельсовету Нуримановского района. Поддержаны предлагаемые изменения были представительными органами двух районов, также получено положительное заключения и правительства Башкирии.
По информации спикера Госсобрания Константина Толкачева, пересмотр административных границ необходим в связи с работой гидротехнических сооружений и объектов энергетики. Они расположены частично в двух муниципалитетах. Со слов Толкачева, законопроектом предлагается провести новые границы с учетом фактического обслуживания объектов энергетики.
— Будут проведены работы для постановки на кадастровый учет уточненных границ земельного участка и образованных в результате реконструкции объектов капитального строительства, — добавил Толкачев.
На данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 450 тысяч рублей из бюджета Нуримановского района.