Парламент намерен изменить границы двух районов в Башкирии

По информации спикера Госсобрания Константина Толкачева, пересмотр административных границ необходим в связи с работой гидротехнических сооружений и объектов энергетики. Они расположены частично в двух муниципалитетах. Со слов Толкачева, законопроектом предлагается провести новые границы с учетом фактического обслуживания объектов энергетики.