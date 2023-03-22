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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Парламент намерен изменить границы двух районов в Башкирии

22 марта 2023, 07:12
Фото: 1MI
Соответствующий закон депутаты рассмотрят на пленарном заседании в марте.

Парламент Башкирии пересмотрит границы двух районов, соответствующий законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании в марте.

Как сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии, 6,7 тысячи кв. метров Октябрьского сельсовета Благовещенского района будут переданы Павловскому сельсовету Нуримановского района. Поддержаны предлагаемые изменения были представительными органами двух районов, также получено положительное заключения и правительства Башкирии.

По информации спикера Госсобрания Константина Толкачева, пересмотр административных границ необходим в связи с работой гидротехнических сооружений и объектов энергетики. Они расположены частично в двух муниципалитетах. Со слов Толкачева, законопроектом предлагается провести новые границы с учетом фактического обслуживания объектов энергетики.

— Будут проведены работы для постановки на кадастровый учет уточненных границ земельного участка и образованных в результате реконструкции объектов капитального строительства, — добавил Толкачев.

На данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 450 тысяч рублей из бюджета Нуримановского района. 

#Элина Сайфранова
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