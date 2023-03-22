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ОК и «Культура.РФ» запускают аудиокниги к Всемирному дню поэзии

22 марта 2023, 08:00. Обновлено в 13:49
Фото: OK.ru
Одноклассники и портал «Культура.РФ» подготовили серию активностей, посвященную поэзии. В аудиокнигах пользователи услышат произведения знаменитых поэтов в исполнении Е. Евтушенко, С. Юрского и М. Козакова. Интерактивный квиз будет посвящен стихотворениям русских классиков из школьной программы

Социальная сеть Одноклассники совместно с порталом «Культура.РФ» подготовили серию активностей, посвященную поэзии. В аудиокнигах пользователи услышат произведения знаменитых поэтов в исполнении Евгения Евтушенко, Сергея Юрского и Михаила Козакова. Интерактивный квиз будет посвящен стихотворениям русских классиков из школьной программы.

21 марта отмечается Всемирный день поэзии. В честь этой даты портал «Культура.РФ» подготовил в своей официальной группе в ОК викторину «Помните ли вы стихотворения из школьной программы?». Тест состоит из десяти вопросов. Пользователям нужно правильно продолжить знаменитые строки русских классиков: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Федора Тютчева, Афанасия Фета и многих других.

Также в группе проекта пользователи соцсети смогут послушать аудиоверсии стихотворений отечественных поэтов: произведения Николая Гумилева и Александра Блока в исполнении Евгения Евтушенко, сочинения Осипа Мандельштама, которые читает актер Сергей Юрский, сборник стихов Марины Цветаевой и поэму Владимира Маяковского «Облако в штанах».

ОК регулярно поддерживают культурные институции. Так, в январе этого года соцсеть и Госфильмофонд России переосмыслили формат диафильмов. Теперь пользователи могут услышать популярные произведения в озвучке звезд и приобщиться к диафильмам в современном формате на сайте проекта ОК «Мы в музей» с виртуальными выставками и аудиогидами по мировым музеям.

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