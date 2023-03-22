Власти разъяснили ограничения по транспортной карте с 1 апреля 2023 года в Башкирии

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Минтранс Башкирии разъяснил, какие ограничения будут введены с 1 апреля и каких категорий граждан они коснутся. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что с 1 апреля будет введено ограничение по республиканским соцкартам и карте жителя Башкирии «Алга» на 90 поездок. Стоимость проезда по ним с 91 поездки будет обходиться в полную стоимость.
Сейчас в Минтрансе Башкирии заявили, что жители республики смогут и дальше пользоваться картой «Алга» при оплате проезда в общественном транспорте на прежних условиях: за 28 рублей на автобусах «Башавтотранс» и за 25 рублей на электротранспорте МУП «УИТ».
С 1 апреля 2023 года будет сокращено количество поездок только по единому социальному проездному билету (ЕСПБ), при этом стоимость ЕСПБ останется прежней и составит 600 рублей на один календарный месяц, заявили в Минтрансе РБ.
В ведомстве также отметили, что Единый социальный проездной билет действует на территории Башкирии с 20 июня 2017 года и с тех пор не индексировался. По информации Минтранса, его стоимость в республике остается «одной из наиболее низких в стране».
— К примеру, в Екатеринбурге льготную Екарту можно пополнить на 970 рублей и совершить в течение месяца неограниченное количество поездок, а при пополнении на 520 рублей –можно совершать 50 поездок в течение месяца. В Перми льготный проездной документ ежемесячно пополняется на 990 рублей с неограниченным количеством поездок, — заявили в Минтрансе.
Глава ведомства Александр Клебанов добавляет, что на март 2023 года воспользоваться ЕСПБ можно у перевозчиков ГУП «Башавтотранс», ООО «Автомиг», МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление», а также на городском электротранспорте и подвесной канатной дороге. Работать с ЕСПБ в ближайшее время намерен и перевозчик ООО «Уфимские автобусные линии», на данный момент ведутся переговоры.