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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Мэра Салавата обвинили в превышении должностных полномочий

22 марта 2023, 11:13
Фото: Игорь Миронов/VK.com

Суд предъявил обвинение в превышении полномочий мэру Салавата Игорю Миронову

Обвинение предъявили Игорю Миронову, возглавившему Салаватскую администрацию почти три года назад

Главе администрации города Салават Игорю Миронову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службе Советского райсуда Уфы.

Сообщается, что Миронов возглавил городскую администрацию почти тремя годами ранее — в апреле 2020 года. Также отмечается, что вчера, 21 марта, Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя и избрал Миронову меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 19 суток — до 9 апреля.

По информации «Ъ-Уфа», Миронов с сегодняшнего дня находится в отпуске в связи с чем его не будет на рабочем месте.

В следкоме Башкирии корреспонденту Mkset не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и пообещали уточнить информацию. Также за комментарием по данной ситуации Mkset обратился в администрацию города Салавата. Информацию о предъявленных Миронову обвинениях, а также о его отпуске ни подтвердить, ни опровергнуть там не смогли. При этом сотрудники отметили, что сегодня Миронов не появлялся в здании администрации.

Напомним, ранее Mkset рассказывал об экологической ситуации на юге республики. На протяжении уже нескольких лет Стерлитамак, Салават и Ишимбай в буквальном смысле задыхаются, муниципальные власти же при этом проблему игнорируют. Местные жители в один голос заявляют, что жить здесь стало просто невыносимо. От резкого запаха кружится и болит голова, многих тошнит, у кого-то идет кровь из носа, появляется кашель и резь в глазах. Специфический «воздух» убивает даже птиц — голуби падают замертво. Подробнее о ситуации в южном промузле Башкирии Mkset рассказывал здесь.

#Азамат Нухов
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