Мэра Салавата обвинили в превышении должностных полномочий

Напомним, ранее Mkset рассказывал об экологической ситуации на юге республики. На протяжении уже нескольких лет Стерлитамак, Салават и Ишимбай в буквальном смысле задыхаются, муниципальные власти же при этом проблему игнорируют. Местные жители в один голос заявляют, что жить здесь стало просто невыносимо. От резкого запаха кружится и болит голова, многих тошнит, у кого-то идет кровь из носа, появляется кашель и резь в глазах. Специфический «воздух» убивает даже птиц — голуби падают замертво. Подробнее о ситуации в южном промузле Башкирии Mkset рассказывал здесь.