Мэра Салавата обвинили в превышении должностных полномочий

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Главе администрации города Салават Игорю Миронову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службе Советского райсуда Уфы.
Сообщается, что Миронов возглавил городскую администрацию почти тремя годами ранее — в апреле 2020 года. Также отмечается, что вчера, 21 марта, Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя и избрал Миронову меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 19 суток — до 9 апреля.
По информации «Ъ-Уфа», Миронов с сегодняшнего дня находится в отпуске в связи с чем его не будет на рабочем месте.
В следкоме Башкирии корреспонденту Mkset не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и пообещали уточнить информацию. Также за комментарием по данной ситуации Mkset обратился в администрацию города Салавата. Информацию о предъявленных Миронову обвинениях, а также о его отпуске ни подтвердить, ни опровергнуть там не смогли. При этом сотрудники отметили, что сегодня Миронов не появлялся в здании администрации.
Напомним, ранее Mkset рассказывал об экологической ситуации на юге республики. На протяжении уже нескольких лет Стерлитамак, Салават и Ишимбай в буквальном смысле задыхаются, муниципальные власти же при этом проблему игнорируют. Местные жители в один голос заявляют, что жить здесь стало просто невыносимо. От резкого запаха кружится и болит голова, многих тошнит, у кого-то идет кровь из носа, появляется кашель и резь в глазах. Специфический «воздух» убивает даже птиц — голуби падают замертво. Подробнее о ситуации в южном промузле Башкирии Mkset рассказывал здесь.