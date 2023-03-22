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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 11:11

Известно, кто пришел на смену мэру Агидели, который советовал жителям «заткнуться»

22 марта 2023, 10:56
Фото: karaidel.site/

В Башкирии мэра Агидели Фаниса Гильванова на посту сменил 33-летний Денис Ирназаров

Горсовет Агидели принял отставку Фаниса Гильванова и кандидатуру Ирназарова.

Сегодня, 22 марта депутаты горсовета города Агидель приняли отставку мэра города Фаниса Гильванова. О своем уходе Гильванов сообщил в социальной сети и устроил там своего рода переполох. Жители были шокированы известием и просили Гильванова «не бросать» Агидель.

Однако без мэра город не остался. 22 марта депутаты городского совета сразу после принятой отставки Гильванова приняли и кандидатуру на пост временно исполняющего обязанности главы администрации города Агидель 33-летнего Дениса Ирназарова, уроженца города Сибай. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе администрации города Агидель. Ранее он работал заместителем главы администрации Караидельского района по предпринимательству, а также в Министерстве промышленности и инновационной политики РБ.

Вчера Mkset сообщал о том, что с целью отменить отставку уже экс-мэра Фаниса Гильванова местные жители создали петицию с требованием оставить их градоначальником именно Фаниса Гильванова. Гильванов запомнится жителям Агидели как грамотный сити-менеджер, при котором преобразился город, а вся Башкирия запомнит его по яркой реакции на критику от пользователей соцсетей инициативы по помощи бойцам на СВО, которая заключалась в изготовлении окопных свечей.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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