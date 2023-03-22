Известно, кто пришел на смену мэру Агидели, который советовал жителям «заткнуться»

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Сегодня, 22 марта депутаты горсовета города Агидель приняли отставку мэра города Фаниса Гильванова. О своем уходе Гильванов сообщил в социальной сети и устроил там своего рода переполох. Жители были шокированы известием и просили Гильванова «не бросать» Агидель.
Однако без мэра город не остался. 22 марта депутаты городского совета сразу после принятой отставки Гильванова приняли и кандидатуру на пост временно исполняющего обязанности главы администрации города Агидель 33-летнего Дениса Ирназарова, уроженца города Сибай. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе администрации города Агидель. Ранее он работал заместителем главы администрации Караидельского района по предпринимательству, а также в Министерстве промышленности и инновационной политики РБ.
Вчера Mkset сообщал о том, что с целью отменить отставку уже экс-мэра Фаниса Гильванова местные жители создали петицию с требованием оставить их градоначальником именно Фаниса Гильванова. Гильванов запомнится жителям Агидели как грамотный сити-менеджер, при котором преобразился город, а вся Башкирия запомнит его по яркой реакции на критику от пользователей соцсетей инициативы по помощи бойцам на СВО, которая заключалась в изготовлении окопных свечей.