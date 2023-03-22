Известно, кто пришел на смену мэру Агидели, который советовал жителям «заткнуться»

Вчера Mkset сообщал о том, что с целью отменить отставку уже экс-мэра Фаниса Гильванова местные жители создали петицию с требованием оставить их градоначальником именно Фаниса Гильванова. Гильванов запомнится жителям Агидели как грамотный сити-менеджер, при котором преобразился город, а вся Башкирия запомнит его по яркой реакции на критику от пользователей соцсетей инициативы по помощи бойцам на СВО, которая заключалась в изготовлении окопных свечей.