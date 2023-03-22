Из-за обрушения потолка в школе в Уфе Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

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В минувшую пятницу 17 марта читатели Mkset направили в редакцию видео обрушение панелей потолочного покрытия в столовой школы № 100 в Уфе. Оказалось, что произошел инцидент еще 9 марта, однако раскрыли Mkset данную информацию не в самой школе, а в мэрии. К счастью в происшествии никто не пострадал, несмотря на то, что произошел инцидент во время, когда в столовой учреждения были дети.
Буквально через час по материалам публикации прокуратура Уфы инициировала проверку, в ходе которой даны будут даны оценки работе должностных лиц. Сегодня, 22 марта стало известно о том, что по факту происшествия в школе глава следкома РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. главы следкома Башкирии Игорю Пашнину возбудить уголовное дело, а также представить о первоначально установленных обстоятельствах в центральный аппарат СК. Разумеется ожидают в Москве и доклада по результатам расследования.