Иван Сухарев помог жительнице Башкирии в получении инвалидной коляски

— К сожалению, даже несмотря на то, что у нас законом предусмотрено обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидными колясками, есть определенные проблемы в коммуникации с нашими службами, которые выделяют необходимые средства технической реабилитации. С установлением инвалидности также возникают проблемы, не только у нас в Башкирии, но и во всей стране. Поэтому Оксана Юрьевна и обратилась ко мне. Благодаря моим запросам, ей удалось переоформить инвалидность со второй группы на первую и получить две инвалидные коляски. К сожалению, у нас не всегда доступна наша среда, хотя программа в Республике Башкортостан достаточно успешно реализуется. Есть недочеты, которые как раз-таки и исправляются, благодаря обращениям наших граждан, столкнувшихся с негативными ситуациями. Мы рады, что нам удается помочь. Партия ЛДПР всегда ставила жизнь, здоровье и права наших граждан на первое место, — отметил Иван Сухарев.