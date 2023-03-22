Иван Сухарев помог жительнице Башкирии в получении инвалидной коляски

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Из-за тяжелой болезни Оксана Фролова перестала ходить и на протяжении двух лет не могла выйти на улицу. Женщине была жизненно необходима инвалидная коляска. За помощью она обратилась к депутату Ивану Сухареву. После депутатских запросов жительнице Стерлитамака установлена первая группа инвалидности и оформлена новая программа реабилитации. Также женщина получила две коляски — для дома и для прогулки.
— Теперь у меня появилась возможность передвигаться по квартире и выйти на улицу. Я благодарна Ивану Константиновичу и ЛДПР за такую возможность! Огромное за это им спасибо! — говорит Оксана Фролова.
— К сожалению, даже несмотря на то, что у нас законом предусмотрено обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидными колясками, есть определенные проблемы в коммуникации с нашими службами, которые выделяют необходимые средства технической реабилитации. С установлением инвалидности также возникают проблемы, не только у нас в Башкирии, но и во всей стране. Поэтому Оксана Юрьевна и обратилась ко мне. Благодаря моим запросам, ей удалось переоформить инвалидность со второй группы на первую и получить две инвалидные коляски. К сожалению, у нас не всегда доступна наша среда, хотя программа в Республике Башкортостан достаточно успешно реализуется. Есть недочеты, которые как раз-таки и исправляются, благодаря обращениям наших граждан, столкнувшихся с негативными ситуациями. Мы рады, что нам удается помочь. Партия ЛДПР всегда ставила жизнь, здоровье и права наших граждан на первое место, — отметил Иван Сухарев.
Для того, чтобы находиться в постоянном контакте с избирателями, своевременно и оперативно оказывать необходимую помощь, депутаты ЛДПР проводят приемы граждан в различном формате. Это и личные приемы граждан, мобильные и выездные, интерактивные приемы — общение с избирателями в онлайн-формате посредством видеосвязи, которые позволяют избирателям обратиться к депутату, не выходя из дома. Кроме того, действует горячая линия депутата Государственной Думы Ивана Сухарева: 88 007 004 540. Любой, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию и нуждается в поддержке, может обратиться к Ивану Константиновичу по телефону горячей линии и получить необходимую помощь.