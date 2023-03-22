Госхолдинг «Татмедиа» в Татарстане проверяют на экстремизм

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Силовики после скандала с журналом «Татарстан» проверяют на экстремизм сетевые издания холдинга «Татмедиа». Об этом сообщает издание Inkazan со ссылкой на собственный источник.
Сообщается, что внимание силовых структур привлекли издания «Снег» и «Миллиард татар». По мнению правоохранителей, целью «Снега» является демонстрация жителям соседних Субъектов РФ преимуществ проживания в республике. В свою очередь, «Миллиард татар», по данным источника издания, был создан с подачи главного редактора «Татар-информ» Рината Билалова. Сотрудники СМИ, по версии силовиков, освещают доминирование татар в других регионах. Авторов издания также подозревают в публикации материал с признаками пропаганды «идей татарского этносепаратизма».
Отдельно отмечается деятельность анонимного телеграм-канала «Башкирский снег». Сообщается, что якобы им руководит главный редактор информационного агентства «Татар-информ» Ринат Билалов. Деятельность канала должна быть направлена на критическое освещение внутренней политики Башкортостана, информационную повестку Татарстана же напротив читателям старались представить в позитивном ключе.
Информацию об обысках прокомментировали в агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Как сообщил изданию Inkazan начальник управления делами «Татмедиа» Дмитрий Перевезенцев, им не поступала информация о проверках в вышеуказанных изданиях.