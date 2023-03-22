Госхолдинг «Татмедиа» в Татарстане проверяют на экстремизм

Сообщается, что внимание силовых структур привлекли издания «Снег» и «Миллиард татар». По мнению правоохранителей, целью «Снега» является демонстрация жителям соседних Субъектов РФ преимуществ проживания в республике. В свою очередь, «Миллиард татар», по данным источника издания, был создан с подачи главного редактора «Татар-информ» Рината Билалова. Сотрудники СМИ, по версии силовиков, освещают доминирование татар в других регионах. Авторов издания также подозревают в публикации материал с признаками пропаганды «идей татарского этносепаратизма».