Депутата Госдумы от Башкирии Зарифа Байгускарова заочно приговорили на 15 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Украинский суд заочно приговорил депутата Госдумы от Башкирии Зарифа Байгускарова к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Байгускаров вошел в список из 20 депутатов Госдумы, приговоренных украинским судом «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины. Об этом сообщает издание 66.ru.
В свою очередь, на вынесение заочного приговора отреагировали в Следственном комитете России. Так, председатель СК Александр Бастрыкин дал поручение установить и привлечь к уголовной ответственности конкретных должностных лиц из числа сотрудников прокуратуры и судебных органов Украины, принимавших решение о привлечении к уголовной ответственности российских депутатов и сенаторов из вышеупомянутого списка.
Напомним, ранее в санкционные списки Евросоюза была включена министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова. По мнению авторов документа, чиновница — «одна из ключевых персон, вовлеченных в депортацию украинских детей в Россию», а также в «нелегальное их усыновление российскими семьями». Своими действиями Иванова нарушила права детей, а также украинское законодательство. Позднее о включении Ивановой в санкционные списки ЕС высказался глава республики Радий Хабиров.
Отметим, что в Башкирии уже немалое количество политиков, медиа-менеджеров и даже артистов попали под санкции. Под санкциями находится и ряд предприятий республики, не так давно стало известно что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Башкирской содовой компании и Башкирской перевозочной компании на 10 лет, Примечательно, что ограничения подразумевают также запрет на транзит через территорию Украины.