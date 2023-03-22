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Депутата Госдумы от Башкирии Зарифа Байгускарова заочно приговорили на 15 лет тюрьмы

22 марта 2023, 09:58
Фото: 1MI
Украинский суд также настаивает на конфискации имущества чиновника

Украинский суд заочно приговорил депутата Госдумы от Башкирии Зарифа Байгускарова к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Байгускаров вошел в список из 20 депутатов Госдумы, приговоренных украинским судом «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины. Об этом сообщает издание 66.ru.

В свою очередь, на вынесение заочного приговора отреагировали в Следственном комитете России. Так, председатель СК Александр Бастрыкин дал поручение установить и привлечь к уголовной ответственности конкретных должностных лиц из числа сотрудников прокуратуры и судебных органов Украины, принимавших решение о привлечении к уголовной ответственности российских депутатов и сенаторов из вышеупомянутого списка. 

Напомним, ранее в санкционные списки Евросоюза была включена министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова. По мнению авторов документа, чиновница — «одна из ключевых персон, вовлеченных в депортацию украинских детей в Россию», а также в «нелегальное их усыновление российскими семьями». Своими действиями Иванова нарушила права детей, а также украинское законодательство. Позднее о включении Ивановой в санкционные списки ЕС  высказался глава республики Радий Хабиров. 

Отметим, что в Башкирии уже немалое количество политиков, медиа-менеджеров и даже артистов попали под санкции. Под санкциями находится и ряд предприятий республики, не так давно стало известно что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Башкирской содовой компании и Башкирской перевозочной компании на 10 лет, Примечательно, что ограничения подразумевают также запрет на транзит через территорию Украины.

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#Азамат Нухов#В мире#Политика#Общество
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