Депутата Госдумы от Башкирии Зарифа Байгускарова заочно приговорили на 15 лет тюрьмы

Отметим, что в Башкирии уже немалое количество политиков, медиа-менеджеров и даже артистов попали под санкции. Под санкциями находится и ряд предприятий республики, не так давно стало известно что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Башкирской содовой компании и Башкирской перевозочной компании на 10 лет, Примечательно, что ограничения подразумевают также запрет на транзит через территорию Украины.