Бизнесмен из Уфы уличил власти в обмане с вывозом снега в центре города

Администрация Ленинского района Уфы на комментарий мужчины ответила, пообещав предоставить ответ до по очистке снега на данном участке не позднее 24 марта. На что сам Руслан Герфанов заявил, что уже обращался в администрацию 14 марта. Тогда, с его слов, чиновники также пообещали вывезти снег не позднее 20 марта, но никаких действий за этим не последовало.