Бизнесмен из Уфы уличил власти в обмане с вывозом снега в центре города

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Уфимец и победитель проекта по восстановлению «Дом усадьбы Степановых-Зориных» Руслан Герфанов обратилсяк главе Башкирии с просьбой помочь в вывозе снега рядом с объектом культурного наследия.
По словам мужчины, из-за наваленного снега основной доступ к усадьбе, который лежит через корпус БГПУ им. Акумуллы, оказался затруднен. Обращение к ректору педагогического университета на просьбу уфимца оказать содействие в уборке снега не помогло.
— Сожалею, что с даже с мелкими проблемами приходится обращаться непосредственно к Главе Республике Башкортостан, чтобы заставить делать свою работу обслуживающих организаций и других государственных учреждений, — сообщает Руслан Г.
Администрация Ленинского района Уфы на комментарий мужчины ответила, пообещав предоставить ответ до по очистке снега на данном участке не позднее 24 марта. На что сам Руслан Герфанов заявил, что уже обращался в администрацию 14 марта. Тогда, с его слов, чиновники также пообещали вывезти снег не позднее 20 марта, но никаких действий за этим не последовало.
Напомним, что с конца февраля и практически весь март во дворах Уфе из-за неубранного снега и льда застревали кареты скорой помощи. Так, мэр Уфы на одной из оперативок в администрации города жестко высказывался о проблеме с уборкой снега. Негодование чиновника вызвал случай, когда «скорая» не смогла проехать из-за неубранного снега. С тех пор подобные инциденты повторялись неоднократно.
Крайний раз об этом сообщали житель Академика Ураксина, 1 и отметил, что подобная картина для их двора в порядке нормы. Вызволить реанимобиль удалось только при помощи УАЗа и лебедки.