Башкирия без будущего: три города юга республики обречены на вымирание

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Единственный путь к спасению жителей Стерлитамака, Салавата и Ишимбая — сокращение выбросов. Но объем производства уменьшать никто не будет, более того, власти разрешили построить в той же зоне еще пять химических заводов.
Три города так называемого южного промузла Башкирии расположены в долине реки Белой. На этой территории более половины дней в году воздух неподвижен. Промышленные выбросы так и остаются над городами — купол смога виден при подъезде к Стерлитамаку.
Зачастую температура нижних слоев воздуха здесь ниже, чем верхних. Загрязненный воздух как крышкой, прижимает к земле, объясняет доктор химических наук, профессор, эколог Марс Сафаров.
По данным замглавы федерального Минприроды Константина Цыганова, в 2022 году было 220 дней, когда здесь отмечались неблагоприятные метеоусловия — штиль. В такие дня промпредприятия получают предупреждения от Росгидромета и обязаны снижать количество выбросов. Местные жители подозревают, что компании не следуют рекомендациям.
Их догадки подтверждает тот факт, что в последнее время нормально дышать в Стерлитамаке и Салавате получается во время проверок или визитов федеральных чиновников. В такие дни воздух чудесным образом становится чище.
В последние два года, отмечают горожане, жить здесь стало просто невыносимо. От запаха кружится и болит голова, многих тошнит, у кого-то идет кровь из носа, появляется кашель и резь в глазах. Специфический «воздух» убивает даже птиц — голуби падают замертво.
«За 2022 год была 3 791 жалоба населения на загрязнение атмосферного воздуха. За январь–март 2023 года — 1 258, за 9 марта — 113. Идет мощный рост недовольства населения отсутствием мер по оздоровлению окружающей среды в крупных городах республики. Люди жалуются уже на отравления. То есть то, что мы делаем, не приносит результата. Нужны радикальные меры», — приводит статистику председатель Союза экологов РБ Александр Веселов.
Если в городах дует ветер, то выбросы из Стерлитамака уходят в Салават, а салаватские — в Стерлитамак. Потому что потоки воздуха перемещаются вдоль реки. Строить в этой зоне много химических предприятий изначально было нельзя, уверен Марс Сафаров.
«Разве 50 лет назад не было известно, что там неблагоприятные метеоусловия?», — спрашивает он.
Но в разрез здравому смыслу именно в этом треугольнике городов появилось несколько мощных-предприятий загрязнителей. И в минувшие десятилетия они наращивали объемы производства и одновременно количество выбросов.
Самое опасное для людей производство в Стерлитамаке — завод «Каустик», в Салавате — «Газпром нефтехим Салават», говорит Марс Сафаров.
Исследование Росстата: в 2020 году общий объем выбросов в атмосферу в Башкирии составил 559,3 тысячи тонн. Это самый высокий показатель среди субъектов ПФО. Наибольшая доля выбросов пришлась на стационарные источники — 441,3 тысячи тонн, 118 тысяч тонн — на передвижные. В том же докладе говорится, что Стерлитамаке улавливали и обезвреживали 70,4% загрязняющих веществ, в Салавате — только 9,4%.
При этом общие расходы на охрану окружающей среды в Башкирии в 2019 году составили 16,8 млрд рублей. В Татарстане, для сравнения, — 28,8 млрд. На охрану воздуха в Башкирии потратили 2,15 млрд рублей, в Татарстане — 5,48 млрд, следует из бюллетеня «Основные показатели охраны окружающей среды 2021».
По данным Башстата, в 2021 году объемы выбросов в атмосферу от стационарных источников в Башкирии достигли 449,3 тысячи тонн. За 2022 год данных пока нет.
Считать объемы выбросов не имеет смысла, уверен эколог. Важнее то, какие канцерогены и в каких количествах в них содержатся.
«То, что пахнет, это не убьет. Диоксины и ртуть — убьют, но они не пахнут. Самый ядовитый, убийственно действующий на жителей Стерлитамака яд не пахнет», — говорит Марс Сафаров.
В начале нулевых сертифицированная московская лаборатория проводила исследования на содержание диоксинов в грудном молоке и крови женщин в Стерлитамаке. Оно показало, что результаты среди женщин Стерлитамака были сопоставимы с показателем у женщин Вьетнама в 1970-х, где США применяли мощные гербициды.
Особенно страшными были цифры у работниц «Каустика». Но если во Вьетнаме показатели с годами снижались, то в Башкирии только росли. Диоксины накапливаются и переходят к новым поколениям, объясняет Марс Сафаров. До 2014 года в Уфе была лаборатория, которая занималась такими исследованиями, но ее закрыли.
«Я вот так же разговаривал с Ялаловым (Ирек Ялалов, мэр Уфы в 2012–2018 годах — Mkset), рассказывал ему все ужасы. Он спросил, а какая сейчас ситуация с водой, например? А никто не знает, потому что анализы на диоксины не делают. Хотя это самая зараженная диоксинами точка на планете», — говорит эколог.
От острого отравления диоксинами никто не умер, и потому они не кажутся страшными. Но каждый день они приближают человека к раку, сердечным и другим заболеваниям.
«Когда через 20 лет, я думаю, заболеваемость раком в Башкирии будет в пять раз выше, чем в Перми, Оренбурге, Казани, этого нельзя будет скрыть», — уверен Марс Сафаров.
Главные предприятия-загрязнители — еще и главные работодатели и крупные налогоплательщики. На примере одного из них — ООО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) — попробуем оценить плюсы и минусы проживания в населенном пункте, где градообразующим предприятием является химзавод.
Первый «плюс» — рабочие места. По данным, предоставленным пресс-службой компании, в группу «Газпром нефтехим Салават» входят нефтеперерабатывающий, газохимический и нефтехимический заводы. Общая численность сотрудников этих предприятий — 14 916 человек. Население Салавата — 63,1 тысячи человек.
И тут же жирный «минус» — рост онкологической заболеваемости, которую и врачи, и экологи связывают в том числе с неблагоприятной экологической ситуацией.
Как следует из утвержденной правительством Башкирии в июне 2019 года программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, с 2008 по 2017 год количество впервые выявленных больных выросло на 21%. Самая высокая заболеваемость в сельской местности была отмечена в Стерлибашевском районе близ Стерлитамака — 501,6 случаев на 100 тысяч населения, в Салавате — 410,6 на 100 тысяч человек.
«Отдельные вещества, такие как бензин, бензол, пыль кремний содержащая, формальдегид, хром, бенз(а)пирен, свинец, никель, обладают канцерогенной опасностью даже в концентрациях, не превышающих предельно допустимых», — говорится в исследовании Роспотребнадзора по Башкирии от 2011 года.
В опубликованном в 2020 году исследовании о связи рака легких с выбросами в пяти промышленных центрах установлено: если уровень содержания опасных веществ в воздухе снижается, то это влияет на уменьшение заболеваемости. Ученые считали, что для снижения заболеваемости необходимо сократить выбросы канцерогенов и веществ с доказанной для человека канцерогенной опасностью.
В период с 2010 по 2017 год, отмечают они, объем выбросов канцерогенов привел к уменьшению числа пациентов с раком легких в Уфе и Стерлитамаке. В это же время в Салавате из-за увеличения объема канцерогенов, наоборот, заболеваемость увеличилась.
Еще один «плюс»: в 2021 году «Газпром нефтехим Салават» заплатил 8 млрд рублей налога на прибыль. В пресс-службе компании отметили, что в 2022 году предприятие перечислило в федеральный бюджет 11,225 млрд рублей, в бюджет Башкирии — 42,315 млрд, в том числе в казну Салавата — 0,341 млрд. Бюджет города — 3,8 млрд рублей, то есть порядка 9% в нем — это налоги от ГНС. В пересчете на каждого жителя компания заплатила порядка 5,4 тысячи рублей налогов.
«С одной, стороны, отчисления в бюджет Салавата формально небольшие. С другой, муниципалитеты все равно большую часть своего бюджета формируют за счет республиканского. А вот 42 млрд в бюджет республики — это много. Это почти 20% собственных доходов республиканского бюджета», — отмечает экономист Всеволод Спивак.
Действительно, в среднем на каждого жителя республики приходится уже гораздо большая налоговая сумма речь идет уже о сотне тысячах рублей. По большому счету, от деятельности предприятия страдают три (в основном — два города) с населением порядка 490 тысяч человек. За всю республику.
Минус: компания нарушает экологическое законодательство. В 2021 году Росприроднадзор провел внеплановую проверку на территории «Газпром нефтехим Салават» и установил, что у двух объектов предприятия не было разрешений на осуществление выбросов, а три эксплуатировались без заключения Росприроднадзора.
Один из них — установка каталитического крекинга, на дым которой постоянно жаловались местные жители. Также «Газпром нефтехим Салават» своевременно не выплачивал в казну деньги за оказание негативного влияния на окружающую среду. В феврале прошлого года суд оштрафовал компанию на… 220 тысяч рублей.
В пресс-службе ГНС отмечают, что за последние 15 лет при поддержке предприятия построены спортивно-концертный комплекс «Салават», бассейн «Золотая рыбка», реконструирован Дворец спорта «Нефтехимик», а также Центральный парк культуры и отдыха, стадион им. 50-летия Октября.
«Салаватцы проходят медицинское обследование и лечение в лучшей клинике юга Башкортостана — „Медсервис“, комфортные условия для обучения и развития детей созданы в Первом лицее города. Ежегодно больше 3 тысяч детей нефтехимиков отдыхает в детском оздоровительном центре „Спутник“, — сообщили в компании.
Однако клиника, о которой идет речь, — коммерческая, и вряд ли абсолютно все горожане ее посещают. В лицее компания готовит в том числе кадры для себя. Путевка в «Спутник» стоит 45 тысяч рублей — без «газпромовской» зарплаты она вряд ли будет доступной.
Представитель предприятия также рассказал о созданных «условиях для гармоничного духовного и физического развития детей и подростков»: детской хоккейной команды «Юрматы», филиала футбольной академии «Зенит», и «любимой традиции салаватцев — грандиозном выпускном „Баллы бале“» для хорошистов и отличников.
Звучит неплохо, с другой стороны, это позволяет делать пиар. И при всей своей благотворительности компания, кажется, не слышит просьб жителей города не «газовать» так много.
В 1990 году в Стерлитамак приезжал Борис Ельцин, вспоминает Марс Сафаров, и как раз попал в период неблагоприятных метеоусловий.
«Уже тогда было нечем дышать, его это очень впечатлило. Он сказал, что с этим нужно что-то делать. Сейчас, тридцать лет спустя, в городе по-прежнему нечем дышать. А еще через 30 лет люди просто начнут падать, умирая от отравлений этим воздухом», — прогнозирует эксперт.
Все последние десятилетия объемы производства только росли при отсутствии контроля, отстраненности руководства региона от проблемы. И сейчас, отмечает Сафаров, никто не будет уменьшать выпуск продукции. Есть и накопленный вред — в земле, воде остаются диоксины и ртуть, которые тоже поступают в атмосферу.
Вот, он, самый жирный минус от деятельности предприятий: если население начнет умирать и уезжать из промышленного центра, кто будет заниматься хоккеем, кому нужны будут лицей и бал? Новые, более безопасные технологии производства практически не внедряются. Дальше ситуация будет только ухудшаться, потому что основные средства предприятий постепенно изнашиваются, из-за этого растет число нештатных выбросов, объясняет председатель Союза экологов РБ Александр Веселов.
Все два года, пока жители добивались внимания к своей проблеме, их упорно игнорировали. В республиканском Минприроды заявляли, что контроль больших предприятий не входит в их полномочия. В управлении Росприроднадзора оправдывались, что не могут получить разрешение на внеплановую проверку из-за моратория. Роспотребнадзор не находил нарушений. Росгидромет — иногда находил, но превышения были не критичными.
Глава Башкирии Радий Хабиров большую часть времени хранил молчание. Горожане не раз приглашали его подышать их воздухом, но он приезжал в Стерлитамак лишь на ярмарку, но не решать проблему. Хотя, напоминает Веселов, Хабиров заявлял, что будет заниматься экологическими вопросами.
Жители городов организовали сообщество активистов. Они отправили тысячи обращений, в том числе в федеральные органы власти. И в этом году, наконец, смогли добиться условных результатов. Сейчас в Минприроды России хотят включить Стерлитамак и Салават в число городов-участников проекта «Чистый воздух».
Но все не так просто: значительную часть средств на экологические мероприятия в рамках проекта должна направить сама компания. Будут ли заинтересованы в этом нацеленные на прибыль предприятия — большой вопрос.
Например, в «Газпром нефтехим Салавате» Mkset заявили о планах начать утилизировать сероводород, что снизит объемы выбросов в атмосферу на 4 670 тонн в год уже в 2023 году. Также компания обещает реконструировать очистные сооружения. В частности, все емкости с отходами закроют — это поможет сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Часть работ уже завершена, запускать в эксплуатацию объекты начнут в 2024 году.
Кроме этого компания планирует в 2023–2025 годах провести модернизацию резервуарных парков нефтеперерабатывающего завода. В общей сложности, предприятие потратит на экологические проекты свыше 16 млрд рублей.
Со своей стороны в федеральной и региональном Минприроды уповают на газоанализаторы. Данные наблюдений за загрязнением атмосферы необходимы, чтобы оценивать ситуацию в режиме онлайн, считают в ведомствах.
Такие стационарные станции, хотя их немного, уже есть у подведомственного Минприроды РБ УГАК (Управление государственного аналитического контроля). Однако к ним есть вопросы.
Результаты контроля атмосферного воздуха со стационарных постов УГАК до принятия закона о доступе к экологической информации были исключительно для внутреннего пользования, население не могло ознакомиться с ними. Впрочем данные контроля регионального Роспотребнадзора до сих пор недоступны для общества, хотя ведомство регулярно выезжает по жалобам населения.
Сейчас автоматические станции контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) не обеспечивают непрерывное наблюдение 24 часа в сутки 365 дней в году, хотя это принципиально важно для принятия «экологических» решений на федеральном уровне. Например, в опубликованных результатах контроля нет поста на Вологодской — а по данным Минэкологии станция там работает.
Далеко не всегда есть и сами результаты. Например, вот, в табличке контроля за сутки с 21 по 22 февраля — нет данных дихлорэтану, этилену, изопентану, амиленам, пропилену, винилхлориду, пентану, и… даже пыли.
Расположение новых станций контроля должно быть обосновано с точки зрения улавливания большего количества примесей, влияющих на загрязнения городов. Нужно провести сводные расчеты, определить, где именно разместить эти анализаторы. Потом провести испытания, нет ли ошибки. Сделает ли это УГАК или расставит точки контроля «методом тыка»?
Наконец, нужно будет заставить предприятия провести модернизацию. Заявления о том, что вот-вот жизнь людей улучшится, остаются всего лишь словами.
Росгидромет, который сейчас обвиняют во всех грехах и замалчивании проблемы, контролировать загрязнения не может — нет полномочий. Что касается предприятий-загрязнителей, то они вполне могут снижать выбросы, чтобы не попасться на нарушениях. Ведь интервалы отбора проб государственной наблюдательной сети находятся в открытом доступе, на сайте управления. К слову, по ночам как раз-таки измерения и не проводятся. То есть утренние «находки» могут говорить о гораздо больших ночных ПДК.
В 1981 году Совмин СССР ограничил строительство промпредприятий в ряде городов страны. В перечень вошли Уфа и Стерлитамак. Но в феврале 2020 года документ признали недействующим.
«В южном промузле вообще нельзя размещать новые вредные источники выбросов. В районе Стерлитамака в окружающей среде крутится около 1 000 тонн ртути, потому что предприятия ее выбрасывают в воздух. Ну, постройте где-нибудь дальше, в Мелеузе, Кумертау. Зачем вы лезете в Стерлитамак, где люди и так вымирают? Эти три города надо объединить в один мегаполис и объявить его зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия — в законодательстве это предусмотрено. Но в Минэкологии считают, что нет оснований. Основания есть, просто никто их не анализирует. Цифры есть, но их скрывают от населения. Исследования не проводятся», — Александр Веселов.
Экологи, с которыми поговорил Mkset, уверены: строить относительно безопасные предприятия в Стерлитамаке можно и нужно, например, швейные. Но в особой экономической зоне «Алга» запланировано создать пять новых химзаводов, подчеркивает Марс Сафаров.
«У нас все помешаны на получении инвестиций, заманивают инвесторов как только могут: дают землю, газ подводят, электричество. Вы когда-нибудь видели, чтобы частник-предприниматель пользовался такими льготами? Ситуация в Стерлитамаке катастрофическая, но вместо того чтобы ее исправлять, объявили особую экономическую зону, и кто туда ринулся строить заводы? Так людям надо срочно бежать оттуда. Строительство в этой зоне — это убийство Стерлитамака и Салавата», — считает он.
По мнению эколога, власти молчат о проблеме, делая вид, что ее не существует. Потому что привлекают инвесторов «нечестными способами». Местным жителям после появления новых производств останется только покидать свои дома уверен он, потому что ситуация станет просто невыносимой.