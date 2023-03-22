Башкирия без будущего: три города юга республики обречены на вымирание

Росгидромет, который сейчас обвиняют во всех грехах и замалчивании проблемы, контролировать загрязнения не может — нет полномочий. Что касается предприятий-загрязнителей, то они вполне могут снижать выбросы, чтобы не попасться на нарушениях. Ведь интервалы отбора проб государственной наблюдательной сети находятся в открытом доступе, на сайте управления. К слову, по ночам как раз-таки измерения и не проводятся. То есть утренние «находки» могут говорить о гораздо больших ночных ПДК.