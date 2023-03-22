mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Автоэксперт озвучил главный навык для начинающих водителей

22 марта 2023, 16:43
Фото: 1MI
Самым важным для начинающих водителей будет способность виртуозно маневрировать транспортным средством на высокой скорости, считает автоэксперт.

Об этом в беседе с News.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он заявил, что главной целью для водителей-дебютантов должно стать овладение навыком контролировать авто при маневрах и адекватно реагировать на внезапно возникающие во время движения препятствия.

Хайцеэр дал всем начинающим автомобилистам совет пройти курс в школе активного (или, как иногда говорят, экстремального) вождения. Подобный опыт имеет огромную ценность абсолютно для всех водителей, поскольку позволяет уверенно управлять автомобилем и хорошо чувствовать его, полностью контролируя маневры на высокой скорости.

Эксперт убежден: обучение вождению не должно заканчиваться с оформлением водительских прав. Для большинства новоиспеченных автолюбителей будет полезнее наездить с инструктором в два-три раза больше положенных часов, чем сэкономить деньги на занятиях, но впоследствии потратиться на ремонт машины.

 

Подпишитесь
Мэра Салавата обвинили в превышении должностных полномочий
Сегодня, 11:13
В вузах Уфы рассказали о перспективах увольнения пожилых преподавателей
Сегодня, 09:54
Башкирия без будущего: три города юга республики обречены на вымирание
Сегодня, 05:03
Срочно. В Уфе зафиксировано землетрясение: в пяти жилых домах качались люстры
Сегодня, 06:25
Грачи прилетели, качели улетели: как в Уфе парк за 200 млн рублей пережил лютую зиму
Вчера, 05:14
Пистолет и фильмы ужасов: как прошло слушание громкого дела о домашнем насилии в Уфе
Сегодня, 14:14