Автоэксперт озвучил главный навык для начинающих водителей

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Об этом в беседе с News.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он заявил, что главной целью для водителей-дебютантов должно стать овладение навыком контролировать авто при маневрах и адекватно реагировать на внезапно возникающие во время движения препятствия.
Хайцеэр дал всем начинающим автомобилистам совет пройти курс в школе активного (или, как иногда говорят, экстремального) вождения. Подобный опыт имеет огромную ценность абсолютно для всех водителей, поскольку позволяет уверенно управлять автомобилем и хорошо чувствовать его, полностью контролируя маневры на высокой скорости.
Эксперт убежден: обучение вождению не должно заканчиваться с оформлением водительских прав. Для большинства новоиспеченных автолюбителей будет полезнее наездить с инструктором в два-три раза больше положенных часов, чем сэкономить деньги на занятиях, но впоследствии потратиться на ремонт машины.