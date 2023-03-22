Автоэксперт озвучил главный навык для начинающих водителей

Об этом в беседе с News.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он заявил, что главной целью для водителей-дебютантов должно стать овладение навыком контролировать авто при маневрах и адекватно реагировать на внезапно возникающие во время движения препятствия.