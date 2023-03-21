Жители Уфы обвинили полицейских в избиении возле бара в канун 8 марта

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
В Уфе достоянием общественности стало происшествие в канун международного Женского дня 8 марта. Как сообщили участники инцидента каналу SHOT, началось все якобы с конфликта отдыхающих женщин. Однако конфликт исчерпал себя, не разгоревшись, но был нюанс — сотрудники заведения вызвали полицейских, которые, приехав на место, якобы были недовольны «ложным вызовом» и стали, по информации канала, «паковать» уже помирившиеся компании.
На видео, которое публикует SHOT, запечатлен предполагаемый конфликт полицейских с гостями заведения. В итоге те, кто пришел в бар отдохнуть, оказались в отделе полиции и получили по административному штрафу, в том числе и за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. По словам участников потасовки, они помимо штрафов получили гематомы, также, по их словам, полицейские якобы разбили им телефоны.
В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset подтвердили, что 7 марта в полицию поступило сообщение о конфликте у бара по улице Бакалинской, в котором участвовали около 15 человек. На место прибыли сотрудники, которые выяснили, что в баре произошел конфликт двух компаний, а в ходе потасовки граждане нанесли друг другу телесные повреждения.
— Участников конфликта было решено доставить в отдел полиции, но двое граждан отказались выполнить законные требования сотрудников, не реагировали на их замечания, при этом нецензурно выражались, хватали сотрудников полиции за форменное обмундирование. В соответствии с Законом «О полиции» в отношении граждан были применены физическая сила и специальные средства, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе МВД по Башкирии подчеркнули, что на момент доставления жалоб от граждан на действия полицейских не поступало, а двое участников происшествия обратились за медицинской помощью спустя четыре дня, указав, что телесные повреждения им нанесены якобы сотрудниками полиции.
— Руководством Управления МВД России по городу Уфе проведена служебная проверка, результаты которой направлены в территориальное подразделение Следственного комитета России для принятий процессуального решения, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.