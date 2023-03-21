Жители Уфы обвинили полицейских в избиении возле бара в канун 8 марта

На видео, которое публикует SHOT, запечатлен предполагаемый конфликт полицейских с гостями заведения. В итоге те, кто пришел в бар отдохнуть, оказались в отделе полиции и получили по административному штрафу, в том числе и за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. По словам участников потасовки, они помимо штрафов получили гематомы, также, по их словам, полицейские якобы разбили им телефоны.