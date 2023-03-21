Жители Башкирии стали в два раза чаще отдыхать в горах

За прошедшую зиму хотя бы раз покататься на лыжах в Башкирии отправились в два раза больше абонентов компании, чем за аналогичный период прошлого года. Треть из них выезжает на склоны регулярно — более двух раз в месяц. В зимнем сезоне 2023 лидерство сохранил ГЛЦ «Абзаково», где количество абонентов по сравнению с прошлым годом выросло в два раза. Популярным местом для активного зимнего отдыха также стал горнолыжный курорт «Банное», посетители которого за указанный период сгенерировали в полтора раза больше трафика, чем в прошлом году. Третье место по активности абонентов занял горнолыжный комплекс «Мраткино». Также жители Башкирии предпочитали выезжать в соседнюю Челябинскую область: почти на 40 процентов возросла посещаемость горнолыжных комплексов «Евразия» и «Завьялиха».