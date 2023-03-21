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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Жители Башкирии стали в два раза чаще отдыхать в горах

21 марта 2023, 07:04
Фото: пресс-служба МТС
Сотовый оператор проанализировал активность башкирских абонентов на горнолыжных курортах с конца декабря по начало марта 2023 года и составила рейтинг популярности трасс Урала.

Жители региона стали чаще заниматься горнолыжным спортом, выбирая склоны Башкортостана, Челябинской области и Пермского края.

За прошедшую зиму хотя бы раз покататься на лыжах в Башкирии отправились в два раза больше абонентов компании, чем за аналогичный период прошлого года. Треть из них выезжает на склоны регулярно — более двух раз в месяц. В зимнем сезоне 2023 лидерство сохранил ГЛЦ «Абзаково», где количество абонентов по сравнению с прошлым годом выросло в два раза. Популярным местом для активного зимнего отдыха также стал горнолыжный курорт «Банное», посетители которого за указанный период сгенерировали в полтора раза больше трафика, чем в прошлом году. Третье место по активности абонентов занял горнолыжный комплекс «Мраткино». Также жители Башкирии предпочитали выезжать в соседнюю Челябинскую область: почти на 40 процентов возросла посещаемость горнолыжных комплексов «Евразия» и «Завьялиха».

Еще один тренд прошедшей зимы — жители Башкортостана стали чаще выбирать более удаленные направления для активного отдыха: пермский курорт «Губаха» и Красную поляну.

— В зимние месяцы горнолыжные трассы Башкирии принимают как местных любителей спорта, так и лыжников, сноубордистов со всей России. К зимнему сезону мы традиционно точечно усилили сеть в популярных местах. Например, обеспечили высокоскоростным интернетом склоны ГЛЦ «Мраткино» — одного из старейших горнолыжных центров Южного Урала для спортсменов-профессионалов и начинающих лыжников. Мы хотим, чтобы все любители активного отдыха с комфортом пользовались привычными мобильными сервисами вне зависимости от степени загруженности сети, — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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