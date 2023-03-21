Жители Башкирии стали в два раза чаще отдыхать в горах

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Жители региона стали чаще заниматься горнолыжным спортом, выбирая склоны Башкортостана, Челябинской области и Пермского края.
За прошедшую зиму хотя бы раз покататься на лыжах в Башкирии отправились в два раза больше абонентов компании, чем за аналогичный период прошлого года. Треть из них выезжает на склоны регулярно — более двух раз в месяц. В зимнем сезоне 2023 лидерство сохранил ГЛЦ «Абзаково», где количество абонентов по сравнению с прошлым годом выросло в два раза. Популярным местом для активного зимнего отдыха также стал горнолыжный курорт «Банное», посетители которого за указанный период сгенерировали в полтора раза больше трафика, чем в прошлом году. Третье место по активности абонентов занял горнолыжный комплекс «Мраткино». Также жители Башкирии предпочитали выезжать в соседнюю Челябинскую область: почти на 40 процентов возросла посещаемость горнолыжных комплексов «Евразия» и «Завьялиха».
Еще один тренд прошедшей зимы — жители Башкортостана стали чаще выбирать более удаленные направления для активного отдыха: пермский курорт «Губаха» и Красную поляну.
— В зимние месяцы горнолыжные трассы Башкирии принимают как местных любителей спорта, так и лыжников, сноубордистов со всей России. К зимнему сезону мы традиционно точечно усилили сеть в популярных местах. Например, обеспечили высокоскоростным интернетом склоны ГЛЦ «Мраткино» — одного из старейших горнолыжных центров Южного Урала для спортсменов-профессионалов и начинающих лыжников. Мы хотим, чтобы все любители активного отдыха с комфортом пользовались привычными мобильными сервисами вне зависимости от степени загруженности сети, — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.